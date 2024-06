Fratele lui Sile Pietroi, prins de politisti in timp ce incerca sa sparga o casa

Fratele lui Sile Pietroi, Radu Fierbantu, a fost prins, sambata dimineata, cand incerca sa sparga o casa de pe Calea 13 Septembrie din Bucuresti, declara surse judiciare pentru NewsIn.

In urma unui apel la numarul de urgenta 112, Radu Fierbantu si Adrian Coarches au fost prinsi, in jurul orei 5:30, in timp ce incercau sa sparga locuinta. Politistii Sectiei 18 Politie fac acum cercetari cu privire la cei doi.

Fratele lui Radu Fierbantu, Vasile Fierbantu, cunoscut sub numele de Sile Pietroi, a fost prins, in noaptea de 18 spre 19 iunie, la Giurgiu, dupa o urmarire in care au fost implicate mai multe masini ale politiei si in timpul careia s-au tras mai multe focuri de arma, anuntau in iunie reprezentantii Politiei Capitalei.

Sile Pietroi este capul unei retele interlope ai carei membri au fost prinsi tot in vara.

Pietroi a fost eliberat din arest de Curtea de Apel Bucuresti pe 21 noiembrie, alaturi de o alta persoana, instanta motivand ca "probatoriul se presupune ca a fost finalizat" si ca cei doi beneficiaza de prezumtia de nevinovatie si de dreptul la un proces echitabil intr-un termen rezonabil de timp.