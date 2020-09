Frauda de proportii la BAC-ul de toamna: 32 de lucrari identice la Romana intr-o singura runda de corectare. "Titularii" au fost dati afara

In cazul tuturor celor 32 de lucrari scrise, textul argumentativ de la punctul B al primului subiect la limba si literatura romana era absolut identic. Reprezentantii ISJ Alba au sesizat Ministerul Educatiei si Cercetarii si, potrivit metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat, toti cei 32 de absolventi de liceu au fost declarati eliminati din examen.Bacalaureatul de toamna are loc in perioada 24 august - 5 septembrie.Lucrarile apartin unor absolventi de licee tehnologice, majoritatea din promotii anterioare, care nu vor mai avea dreptul sa sustina examenul in urmatoarele doua sesiuni. Rata de promovare inregistrata in sesiunea august-septembrie a examenului national de Bacalaureat 2020, inainte de contestatii, este de 31,5%, in crestere fata de sesiunea august-septembrie 2019 (30,8%).Potrivit MEC, s-a inregistrat si o premiera a ultimilor 18 ani pentru sesiunea de toamna a Bacalaureatului - un elev din judetul Bihor a incheiat examenul cu media generala 10 (zece).Din totalul candidatilor promovati (10.858), 7.038 de candidati fac parte din promotia curenta, iar 3.820 provin din promotiile anterioare. Rata de succes pentru promotia 2019 - 2020 este de 34%. In cazul promotiilor anterioare, procentul candidatilor promovati este de 27,8%, precizeaza MEC.La probele scrise s-au prezentat 34.462 de candidati din cei 42.747 inscrisi si au fost eliminati pentru frauda sau tentativa de frauda 169 de candidati (acestia nu se vor putea inscrie la urmatoarele doua sesiuni).