Furtuna de pe litoral a spart un dig in constructie

Hotelierii din sudul litoralului acuza Directia Apelor Dobrogea Litoral Constanta ca a compromis un proiect de 2 milioane de euro destinat stoparii eroziunii costiere, anunta Newsin.

Potrivit acestora, valurile puternice din ultimele zile au adus la mal zeci de saci care erau folositi la construirea unui dig, acesta fiind compromis pe o distanta de 200 de metri.

Presedintele Asociatiei Investitorilor din Statiunea Turistica Venus, Lucian Iftimie, a declarat, joi, ca digul submersibil prevazut in proiect pentru a stopa eroziunea costiera in zona trebuia realizat cu saci de nisip de o tona si jumatate legati intre ei. El sustine ca a analizat zeci de saci care au ajuns pe tarm si a constatat ca au fost cusuti cu ata pentru cusut nasturi si ca aceasta a putrezit.

In urma distrugerii digului, nu se va mai putea face turism in zona, afirma hotelierii. Proiectul derulat de DADL Constanta pentru oprirea eroziunii zonei costiere a fost in valoare de 2 milioane euro. Presedintele Asociatiei Investitorilor din Statiunea Turistica Venus a spus ca a depus plangere penala impotriva DADL Constanta, pe care o considera raspunzatoare de cheltuirea defectuoasa a banilor publici.

Purtatorul de cuvant al DADL Constanta, Catalin Anton, a declarat, la rindul sau, ca este vorba de un proiect inceput in anul 2003, care prevedea reabilitarea plajei din statiunea Venus si de stopare a eroziunii costiere. Lucrarile s-au derulat in etape, in functie de fondurile alocate de Guvern. Anton a precizat ca lucrarile sunt garantate de constructorul care a realizat proiectul si, conform contractului cu DADL, firma trebuie sa refaca zonele afectate de furtuna de pe mare care a provocat aceste probleme in zona de sud a litoralului.