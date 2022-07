Gara de Nord, invadata de cersetori

Persoanele care ajung in Gara de Nord din Bucuresti sunt nevoite sa se confrunte cu vagabonzi si cercetori insistenti, care stau printre bagaje asteptand sa le cada ceva in plasa.

In urma unei razii efectuate joi de Serviciul Politie Transporturi Aeriene nu mai putin de 25 de persoane care cerseau sau vagabondau au fost gasite.

"Apar foarte des figuri noi. Practic, in fiecare zi, vedem noi persoane care vin in gara sa cerseasca. In general, acesti oameni nu sunt agresivi, dar deranjeaza prin prezenta lor", a declarat comisarul-sef al SPTA, Dan Rosoga, pentru Mediafax.

Printre cersetorii din Gara de Nord se numara si cativa copii. Cel mai mic dintre ei avea doar cateva luni si era tinut in brate de mama sa. Femeia sustinea insa ca este din Bucuresti si ca nu a venit in gara la cersit, ci isi insotea sotul care vindea reviste.

Multe dintre persoanele gasite de politisti nu aveau domiciliul in Bucuresti. Desi au fost amendati de nenumarate ori, cersetorii afirma ca nu le vor plati pentru ca nu au cu ce.

Toate persoanele gasite joi vor fi amprentate, fotografiate si verificate in baza de date pentru a vedea daca nu au comis infractiuni.

Copii vor fi preluati de catre centre de protectie in regim de urgenta.

