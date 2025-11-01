Germania dezbate accesul fortei de munca specializate

In ultima saptamana au avut loc in Germania o serie de dezbateri cu privire la unele facilitati care ar putea fi acordate muncitorilor straini cu inalta calificare. Concluzia: nu.

In conditiile in care cetatenii germani isi cauta de multe ori locuri de munca peste hotare (in 2005, 145.000 de germani si-au parasit tara - cea mai mare cifra inregistrata din 1950), Germania nu se grabeste totusi sa 'importe' specialisti.

"Ministerul muncii considera ca prevederile actuale sunt suficiente", a spus purtatorul de cuvant al SPD (Partidul Social Democrat al Germaniei) in camera inferioara a Parlamentului (Bundestag), Dieter Wiefelputz, citat de 'Suddeutchen Zeitung'. La momentul actual, persoanele cu pregatire superioara care au un venit anual de peste 85.000 de euro primesc permisiunea de a se stabili si munci in Germania pe termen lung - insa aceasta stacheta este destul de ridicata.

Proiectul de lege prevedea ca venitul minim pe care ar trebui sa il aiba tinerii sub 30 de ani sa fie redus la o treime din 63.000 de euro. Erau prevazute facilitati si pentru tinerii imigranti absolventi ai universitatilor germane. Schimbarile ar fi trebuit sa intre in vigoare la inceputul anului viitor, impreuna cu noua formulare a legii pentru drepturile imigrantilor. Ministerul muncii german s-a opus mai ales favorizarii imigrantilor tineri.

In 2005, s-au stabilit in Germania in jur de 900 de persoane cu inalta calificare, in scadere fata de anii anteriori, cand, numai in sectoarele IT si telecomunicatii, media specialistilor imigranti angajati a fost de 2.300 de persoane anual.

Companiile au cerut oficialilor in repetate randuri sa se permita accesul mai multor specialisti, pentru ca de multe ori piata locala nu satisface cererea.

In sectorul informatic, de exemplu, cererea este de aproximativ 15.000 de absolventi de informatica pe an, iar numarul germanilor inscrisi la facultatile de profil a scazut de la 38.000 in 2000 la 29.000 in 2005, dintre care mai putin de jumatate finalizeaza cursurile.

Presedintele Camerei de Comert si Industrie din Germania, Ludwig Georg Braun, a avertizat asupra pierderii fortei de munca specializate autohtone. Mai mult de jumatate din emigranti au sub 35 de ani, a precizat acesta: "Pleaca foarte multi tineri cu pregatire superioara si foarte bine motivati. Acesta este un semnal de alarma." El este de parere ca raspunzatoare de aceasta situatie sunt atat nivelul ridicat al taxelor si al contributiilor sociale, cat si lipsurile din sistemul educational.

