Guvernul afirma ca Laszlo Kovacs s-a antepronuntat

Cazul Romaniei nu este similar cu cel al Ungariei in privinta taxei auto, cum a sugerat comisarul european Laszlo Kovacs, care s-a antepronuntat pe aceasta tema, deoarece nu se cunoaste daca Romania va intra in discutia Curtii Europene de Justitie (CEJ), a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Guvernului, Camelia Spataru.

"Acum, cand Uniunea Europeana incearca sa impuna norme severe pentru reducerea poluarii generate de autovehicule, ar fi surprinzator ca Romania sa fie criticata tocmai pentru ca incearca prin aceste masuri sa limiteze emisia de dioxid de carbon", a spus Camelia Spataru.

"Am putea considera astfel ca, prin declaratiile facute, practic comisarul european Laszlo Kovacs s-a antepronuntat intrucat in acest moment nu stim daca acest caz va ajunge in fata Curtii Europene, dupa cum nu stim nici care va fi decizia in cazul in care aceasta situatie ar ajunge pe masa Curtii Europene", a aratat oficialul guvernamental.

Ea a reamintit si faptul ca in cadrul UE exista un grup de lucru pentru elaborarea unei reglementari unitare a taxei auto, cu o importanta componenta de mediu cu referire directa la emisiile de dioxid de carbon.

Purtatorul de cuvant al Guvernului a mai anuntat ca ministrul Economiei si Finantelor, Varujan Vosganian, se va afla, saptamana viitoare, la Bruxelles, unde va avea si o discutie cu Laszlo Kovacs.

Ads