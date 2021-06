Cum au reusit hackerii sa fure datele de pe zeci de carduri ale clientilor unei platforme de vanzari online. Au fost prinsi dupa ce le-au golit conturile

Cum au reusit infractorii sa-i pacaleasca pe clientii platformei de vanzari

Cum se fac fraudele de platformele de vanzari online

Cum sa nu pici in plasa infractorilor

"Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Brasov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarsirii a 31 de infractiuni de fals informatic, 18 infractiuni de efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos si 13 tentative la infractiunea de efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos", a transmis Politia Romana.Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit ca mai multe persoane, utilizand cartele telefonice prepay, ar fi contactat, prin intermediul unei retele de socializare, diferite persoane, care ar fi postat pe un site de comercializare online, anunturi privind vanzarea unor produse.Ulterior, sub pretextul ca ar dori achizitionarea acelor bunuri, cei in cauza ar fi comunicat vanzatorilor faptul ca vor achita online contravaloarea produselor, sens in care ar fi trimis persoanelor vatamate link-uri catre o pagina web, care reprezenta, in fapt, o copie fidela a unui site de comercializare online si le-ar fi solicitat acestora introducerea datelor aferente unui card bancar, unde ar fi trebuit efectuata plata.In fapt, aceasta copie a site-ului de comercializare online ar fi folosita pentru a obtine datele de identificare ale cardurilor bancare ale vanzatorilor, ulterior datele obtinute fiind folosite pentru realizarea unor tranzactii neautorizate la diferiti comercianti online sau in aplicatii de transfer bani."La data de 16 iunie 2021, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Brasov, impreuna cu politisti din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate -I.G.P.R., Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti - Sectia 6 Politie si Serviciul pentru Actiuni Speciale, au efectuat patru perchezitii domiciliare in Bucuresti, la locuintele persoanelor banuite de comiterea infractiunilor cercetate, de unde au fost ridicate mai multe dispozitive electronice, 15.000 de cartele prepay, sigilate si utilizate, precum si alte mijloace de proba necesare continuarii cercetarilor.Activitatile au fost desfasurate cu sprijinul politistilor din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane - Directia Operatiuni Speciale si Unitatea Centrala de Analiza a Informatiilor", au mai transmis politistii.Presupusii cumparatori de bunuri postate ca fiind "de vanzare" pe acest gen de platforme, contacteaza utilizatorul si incep o conversatie. Apoi muta discutiile pe alt canal de comunicare, unde sustin ca sunt interesati de achizitie si apoi ca au efectuat plata direct pe platforma de vanzari online. Dar, pentru incasarea sumei corespondente este necesara accesarea unui link (care pare a fi cel al platformei de vanzari) si introducerea datelor cardului (inclusiv CVV/CVC), pe care trebuie virata suma de bani! Din nefericire acel link duce catre o pagina de psihing, prin care infractorii cibernetici incearca ca colecteze datele de card ale utilizatorului.Desi pagina web foloseste identitatea vizuala a brandului platformei, in realitate exista mici diferente care atesta faptul ca acel site este fals!Platformele de vanzari online afirma ca singura data cand va sunt cerute datele cardului este atunci cand se cumpara serviciile platformelor de publicare sau de promovare a anunturilor.Datele cardului intra automat in posesia infractorilor, care, din acel moment, au posibilitatea de a extrage banii de pe card! Mai mult decat atat, orice conversatie pe care doriti sa o purtati ulterior cu acestia esueaza, deoarece sunt taiate toate canalele de comunicare!Un alt semnal de alarma, ca este o posibila frauda , o reprezinta limbajul folosit! Daca exprimarea interlocutorului este presarata cu greseli gramaticale, acestea se datoreaza traducerii directe cu un instrument disponibil gratis online! Verifica inainte sa cumperi recenziile site-ului/produsului. Foloseste cardul de credit. Ai mai multe sanse de a-ti recupera banii. Plateste folosind servicii de plati sigure. Daca ti se solicita plata prin transfer bancar, mai gandeste-te! Plateste doar cand ai o conexiune sigura la internet. Evita folosirea hot-spot-urilor publice de wi-fi. Foloseste un dispozitiv sigur cand platesti. Fa-ti la timp actualizarile de sistem si securitate  Atentie la "reclame", "oferte miraculoase", "afaceri-bomba"! Prea frumos ca sa fie adevarat! O fereastra pop-up iti spune ca ai castigat un premiu fabulos? Mai gandeste-te! Daca produsul comandat nu soseste la timp, contacteaza imediat vanzatorul. Daca nu raspunde, contacteaza banca. Verifica politica de returnare a produsului de la diversi operatori economici si conditiile exacte in care este posibil acest lucru pentru eventualitatea in care nu esti multumit. Nu oferi datele complete despre card, codurile de validare ale tranzactiilor (CVV)!Sesizati Politia la orice incercare de frauda,chiar daca nu ati devenit victima acesteia!