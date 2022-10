In plina criza economica, Primaria Bistrita investeste in statui

Tara arde, baba se piaptana! In plina criza economica, cand se anunta vremuri nu tocmai roz, autoritatile din Bistrita investesc in statui: 10 miliarde de lei vechi pentru monumentul "Eroii neamului".

Asta desi Primaria Bistrita, in urma reducerilor bugetare, s-a vazut nevoita sa anuleze multe din concursurile de angajare programate si sa opereze numeroase reduceri de cheltuieli la diverse capitole, de la investitii pana la deplasari in strainatate sau pregatirea personalului.

Cu toate astea, oficialii primariei spun ca fara "Eroii neamului" bistritenii nu ar fi putut trece cu usurinta peste criza economica si financiara ce ameninta sa afecteze din plin omenirea, informeaza Amos News.

"Consideram ca realizarea acestui monument este absolut necesara pentru urbea noastra si ofera o intelegere si asumare corecta a principiilor europene la care ne raportam in prezent" spunea atunci, dupa anuntarea castigatorului proiectului, primarul Bistritei, Ovidiu Cretu.

Lucrarea, care va fi realizata de Mircea Corneliu Spataru, sculptor membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania, a fost selectata in urma unui concurs in 2007, castigatorul elaborand si studiul de fezabilitate al proiectului, in colaborare cu un colectiv de specialisti din diverse domenii.

Lucrare de for public, monumentul "Eroii neamului" va fi turnat din bronz, va avea o inaltime de 8,50 m si va fi amplasat pe o platforma din piatra naturala.

