Inca trei protestatari impotriva desenelor cu Mahomed ucisi in Pakistan

Miercuri au fost ucisi trei protestatari impotriva caricaturilor cu Mahomed in Pakistan, dintre care unul era un baiat de 8 ani.

Ei au fost omorati de politie care incearca sa limiteze pagubele facute ambasadelor si firmelor straine. Doua dintre victime au murit in confruntarea in Peshawar cu circa 50.000 de demonstranti care au dat foc la un KFC si au vandalizat sediul unei companii de telecomunicatii, Mobilink. Bande de demonstranti au dat foc si la doua cinematografe, 16 autobuze, statii de benzina si la un microbuz al Politiei.

Cealalta victima a fost ucisa in campusul Universitatii Punjab din Lahore.

Pe langa cei trei morti cel putin 70 de persoane au fost ranite. Marti doi oameni au fost impuscati in Lahore, un oras istoric pakistanez. Astfel, in Pakistan au fost ucise 5 persoane si in toata lumea araba 18 in protestele impotriva publicarii in ziarele europene a unor caricaturi cu profetul Mahomed.

Presedintele pakistanez Pervez Musharraf a facut un apel pentru stingerea violentelor, care "afecteaza economia tarii" si "tulbura linistea cetatenilor pasnici".

