Incubatorul in care a ars un bebelus era defect si vechi de 36 de ani

Incubatorul de la Maternitatea Bucur in care a fost ars bebelusul nu corespunde din punct de vedere tehnic, avand probleme de temperatura, umiditate si la sistemul de ventilatie.

Directorul Oficiului pentru Dispozitive Medicale, Lazar Iordache, a declarat pentru Mediafax ca incubatorul a fost fabricat in 1972 si, chiar daca a fost supus unei revizii in urma cu doua luni, nu trebuia lasat in functiune.

Potrivit acestuia, rezultatele evaluarii tehnice au fost trimise procuraturii.

Procurorii Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie au declansat, marti, urmarirea penala fata de asistenta Emilia Baron, dupa ce a uitat un bebelus in incubator, ceea ce a produs leziuni grave micutului, punandu-i viata in pericol. Copilul s-a nascut pe 11 noiembrie, cu greutatea de 3.300 de grame.

In fata autoritatilor, asistenta s-a declarat nevinovata, acuzand sistemul medical. Ea a sustinut ca in seara incidentului era singura la 27 de copii.

