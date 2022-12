Instanta suprema reia procesul Antonescu

Instanta suprema va judeca marti recursul in procesul maresalului Ion Antonescu si al guvernatorului Transnistriei, Gheorghe Alexianu. La termenul de marti va fi prezent un nou martor, Mircea Druc, anunta "Ziua".

Pe 5 decembrie 2006, Curtea de Apel Bucuresti a hotarat achitarea maresalului Ion Antonescu si a lui Gheorghe Alexianu de acuzatia de crime de razboi.

Decizia a fost atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa ce a provocat reactia vehementa a Rusei si a autoritatilor comuniste de la Chisinau.

Judecatorii de la instnta suprema au decis ca procesul sa fie reluat marti pentru a le permite avocatilor lui Sorin Alexianu, fiul fostului guvernator al Transnistriei, Gheorghe Alexianu, sa depuna o serie de acte la dosar, printre care si o corespondenta intre Adolf Hitler si regele Carol al II-lea.

Mircea Druc va cere un proces echitabil in numele "tuturor basarabenilor, nord-bucovinenilor si hertenilor, indiferent de etnie; celor care au cunoscut pe viu teroarea rosie, deznationalizarea brutala in perioada 1940-1951; in numele celor peste 200 de mii de basarabeni decedati in timpul foametei provocate de autoritatile sovietice (1946-1947); victimelor colectivizarii fortate a taranilor basarabeni si nord-bucovineni (1944, 1949, 1951); in numele celor 11.212 familii de basarabeni deportate in Siberia si Extremul Orient".