IPS Daniel neaga existenta dosarului de Securitate

Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, IPS Daniel, nu are cunostinta de existenta unui dosar de Securitate si nici de o eventuala distrugere a vreunui dosar referitor la persoana sa, precizeaza un comunicat remis presei, luni, de Secretariatul Centrului Eparhial Iasi.

Potrivit comunicatului, astfel de provocari 'nu sunt de natura a sprijini Biserica in lucrarea sa misionara', iar asa-zisul dosar distrus reprezinta 'o noua provocare'.

'Ca si in trecut, si astazi, singura preocupare a Inalt Prea Sfintiei Sale este aceea de a ajuta Biserica, dupa cum si Biserica a ajutat la formarea sa teologica prin studiile facute in tara si in strainatate', sustine comunicatul.

IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei, care asigura locotenenta patriarhala, a fost invitat la inceputul saptamanii trecute la audieri la Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS), potrivit unor surse din interiorul institutiei.

Mircea Dinescu a declarat, martea trecuta, inaintea sedintei CNSAS, ca exista o lista cu 16 membri cu functii inalte in Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) carora li s-au ars dosarele de la securitate pe 23 decembrie 1989.

