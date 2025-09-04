Judecarea propunerii de arestare preventiva a lui Bahaian, amanata

Tribunalul Constanta a amanat judecarea propunerii de arestare preventiva a lui Sergiu Bahaian, pentru ca avocatul numit din oficiu a cerut un nou termen ca sa poata studia dosarul, dupa ce aparatorul angajat de acesta a refuzat sa-l reprezinte in instanta.

Noul termen pentru judecarea propunerii de arestare preventiva formulata de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a fost stabilit pentru luni, 8 februarie.

Sergiu Bahaian, arestat preventiv luna trecuta, in judetul Ialomita, pentru infractiuni economice, a fost adus, miercuri, la Constanta, fiind anchetat pentru instigare la omor, asociere in vederea comiterii de infractiuni si inselaciune.

El este suspectat ca a comandat omorarea a patru persoane dupa ce au fost racolate intr-un grup specializat in fraude economice, pentru ca doi membri ai grupului infractional,Valentin Slepac si Adrian Grigoras, arestati preventiv, au recunoscut ca au omorat patru barbati si sustin ca au comis crimele la comanda acestuia.

Ads