La 19 ani a reusit sa incalce legea de 17 ori

Vineri, 05 Februarie 2010, ora 13:19
Un tanar de 19 ani din judetul Dambovita a reusit "performanta" de a incalca legea de 17 ori in numai cateva luni.

Baiatul este acuzat ca a furat mai multe masini. Tanarul a reusit sa fure 6 autoturisme pe care le-a abandonat la prima defectiune, informeaza Pro Tv.

Mai mult, el a fost prins chiar in trafic, in timp ce conducea un alt autoturism furat.

Pe langa furt de masini, acesta este acuzat si de mai multe spargeri de magazine pe raza judetului Dambovita, distrugere de bunuri si talharie.

Infractorul este in prezent arestat preventiv pentru 29 de zile, insa ar putea sa primeasca ani grei de inchsoare pentru infractiunile comise.

