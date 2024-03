Lester Brown - "unul din cei mai influenti gandiatori ai lumi" - la Bucurestii

"[Lester Brown] anul acesta a lansat ultima sa lucrare, ????Planul B????, pentru salvarea economiei mondiale si a planetei. Aceasta a creat un fel de nou SOS, cum era considerat primul raport al Clubului de la Roma, si a pus in discutie necesitatea unei abordari serioase a acestei problematici, a dezvoltarii durabile, si din punct de vedere ambiental, si din punct de vedere economic si social. El constata ca toate aceste probleme semnalate de vreo trei decenii si ceva se agraveaza in momentul de fata in fata unui fenomen pozitiv : cresterea spectaculoasa a Chinei si a Indiei, cele mai mari doua tari, tari care apartin lumii sarace si care au sanse sa iasa din saracie ; dar aceasta agraveaza situatia resurselor si a mediului. Si de aceea el ajunge la o concluzie dramatica : ca modelul de societate si de economie care a avut meritele sale in toata propulsarea dezvoltarii contemporane si dupa care merg si tarile acestea care vin din urma, inclusiv China si India, este un model, pe de o parte neextrapolabil in lumea slab dezvoltata, dar, pe de alta parte, devine neviabil si pentru tarile care l-au inventat si care il practica." - tot interviul cu o veche cunostinta a lui Lester Brown, Ion Iliescu

