Mai mult de 30% dintre profesori nu au luat examenul pentru definitivare in invatamant. Opt au fost eliminati pentru tentativa de frauda

"Au fost declarati promovati, inainte de inregistrarea si solutionarea eventualelor contestatii, 4.176 de candidati cu medii intre 8 si 10", a informat, marti, MEC.Ministerul aminteste ca, pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie sa obtina minimum media 8, calculata ca medie ponderata a notelor obtinute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisa. Nota la proba scrisa are o pondere de 70% in calculul mediei finale.In aceasta sesiune, 6.775 de candidati au avut dreptul de a sustine proba scrisa din data de 22 iulie. Au fost prezenti 6.480 de candidati (95,65%). Dintre acestia, 433 s-au retras, iar opt au fost eliminati pentru frauda sau tentativa de frauda. Doua lucrari au fost anulate in centrele de evaluare.Rezultatele au fost afisate atat la centrele de examen, cat si online, pe site-ul definitivat.edu.ro.Contestatiile se depun conform calendarului aprobat, la centrele de examen sau pot fi transmise on-line sau pe fax, in zilele de 29 iulie, respectiv 30 iulie, pana la ora 12,00. Rezultatele finale se afiseaza la centrele de examen si pe site-ul definitivat.edu.ro in data de 4 august.Cei care nu au promovat examenul se pot prezenta la o noua sesiune dupa reluarea, de fiecare data, anterior sustinerii examenului, a stagiului de practica de un an scolar.