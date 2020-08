Mai multi brokeri sunt implicati intr-o retea de obtinere de credite cu acte false. Persoane fara venituri, "transformate" in pensionari de lux de la MAI sau MApN

Sapte persoane, retinute

Perchezitii de amploare

Dosarul contine peste 250 de infractiuni de fals in inscrisuri oficiale, uz de fals si inselaciune Dupa perchezitii de amploare facute in cursul acestei saptamani, zeci de persoane au fost audiate, in calitate de martori sau suspecti.Anchetatorii au aflat ca, "in perioada 2019-2020, cinci persoane, cu sprijinul unor angajati in cadrul institutiilor de brokeraj ar racolat persoane cu venituri reduse sau fara venituri carora le-au intocmit acte oficiale falsificate (deciziii de pensionare emise de MAI, AMpN sau Casa Nationaal de Pensii si taloane de pensie emise de institutiile precizate), iar uterior i-au determinat sau sprijinit sa induca in eroare mai multe unitati ancare sau institutii financiare nebancare cu privire la calitatea acestora de pensionari sau a cuantumul pensiei incasate si sa obtina credite sau imprumuturi."Potrivit sursei citate, sumele de bani obtinute de titularii de credit erau inmanate persoanelor mentionate anterior care stabileau modalitatea de impartire a banilor."Perchezitiile au fost facute la domiciliile suspectilor, la sediul unei societati de blokeraj si la sediul unei societati comerciale care desfasura activiutati de fotocopiere, societate unde se falsificau inscrisurile.La acest moment procesual, prejudiciul estimat este de 1.600.000 milioane de lei", arata un ocmunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2.Au fost sechestrate doua masini si au fost luate masuri asiguratorii fata de inculpati pana la concurenta valorii propabile a prejudiciului retinut in sarcina fiecarui inculpat.Sapte suspecti au fost retinuti joi, 13 august 2020, iar patru dintre ei vor fi dusi in fata instantei cu propunere de arestare preventiva, iar in cazul a trei s-a impus controlul judiciar.Unul dintre suspecti se afla deja in inchisoare intr-un alt dosar, arata Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 intr-un comunciat de presa.Perchezitiile in acest dosar au avut loc, miercuri, 12 august. Atunci au fost puse in aplicare 45 de mandate de aducere. In acest dosar se cerceteaza 254 de infractiuni de inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale, fals sub semnatura privata si uz de fals.In dimineata zilei de 12 august politia a transmis ca erau in desfasurare 45 de perchezitii, in Bucuresti si sase judete, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ doua milioane de lei unei unitati bancare, prin inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals."La data de 12 august 2020, politistii Inspectoratului General al Politiei Romane - Directia de Investigare a Criminalitatii Economice si D.G.P.M.B. - Politia Sectorului 2 - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza 45 de perchezitii domiciliare.Activitatile se desfasoara in Bucuresti si in judetele Calarasi, Dambovita, Ialomita, Ilfov, Mures si Teleorman, in doua dosare penale aflate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti si a Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti.In cele doua cauze, sunt efectuate cercetari cu privire la savarsirea infractiunilor de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals, cu ocazia obtinerii de credite de nevoi personale de la o institutie bancara din Bucuresti, de persoane care nu ar fi indeplinit conditiile de creditare si care s-ar fi folosit de inscrisuri falsificate in acest scop", arata politia intr-un comunicat de presa.Din cercetari a reiesit ca solicitantii creditelor ar fi facut parte din doua filiere infractionale, ce ar fi furnizat documentele falsificate, coordonat si sprijinit demersurile la unitatea bancara si si-ar fi insusit mare parte din sumele de bani obtinute.In cele doua dosare penale, sunt cercetate 56 de persoane pentru un prejudiciu cauzat de aproximativ doua milioane de lei.