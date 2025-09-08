Masinile abandonate in sectorul 1 vor fi ridicate

Luni, 13 Octombrie 2008, ora 14:18
1257 citiri
Lucratorii Directiei Generale de Politie Comunitara sector 1 au identificat peste 600 de autovehicule abandonate pe strazi, proprietarii masinilor fiind somati sa le ridice de pe domeniul public.

Celor care nu se conformeaza somatiei, Administratia Domeniului Public sector 1 le ridica masinile si le depoziteaza in spatiul special amenajat pe soseaua Odai nr. 3-5.

De altfel, aproape 350 de autovehicule care nu aveau numar de inmatriculare si ai caror proprietari nu au putut fi identificati au fost ridicate deja sau se afla in curs de ridicare.

Potrivit legii, pentru autovehiculele fara elemente de identificare se intocmesc procese verbale de constatare, in prezenta a doi martori, iar in cazul masinilor care au proprietar se aplica somatii pentru eliberarea domeniului public.

Dupa ce se intocmesc procesele verbale de constatare, lista autovehiculelor se publica intr-un cotidian central si se afiseaza la sediul Primariei sectorului 1.

In baza dispozitiei Primarului sectorului 1 aceste autovehicule sunt considerate fara stapan sau abandonate si sunt ridicate de Administratia Domeniului Public.

Daca in termen de 30 de zile masinile nu sunt revendicate de eventualii proprietari acestea sunt duse la REMAT.

