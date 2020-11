Cum se scurgeau banii din CJ Caras-Severin. Milionarul Romeo Dunca dezvaluie de ce nu se recuperau banii de la Guvern

De altfel, Gabriel Stika, directorul acestui compartiment, a demisionat imediat ce Dunca a fost ales presedinte al consiliului judetean. Presedintele CJCS spune ca lucrarea verificata nu are o valoare extraordinar de mare, insa arata perfect "modul barbar", cum l-a numit Dunca, in care au fost executati banii publici, scrie Adevarul.ro. Este vorba despre o lucrare de reabilitare a unui drum judetean, din cauza unei calamitati naturale."S-a facut un referat de necesitate, pentru o suma de aproximativ 50 de mii de lei, pentru o calamitate care s-a produs la drumul respectiv. Calamitatea a aparut ceva mai tarziu decat momentul solicitarii fondurilor. A existat o aprobare si o vizita in teren din partea Prefecturii, pentru ca aceste fonduri se dau din fondul de calamitate a Guvernului. S-a constatat acea nevoie de a se repara cu 50 de mii de lei, dupa care sumele s-au marit de vreo zece ori, s-a ajuns la vreo 500 de mii de lei. Lucrarea a fost aprobata imediat", dezvaluie Dunca.Dunca a mai spus ca fostul presedinte al CJ Caras-Severin a alocat directiei suma respectiva si lucrarea a fost executata. Comisia de verificare care a fost la fata locului a fost indusa in eroare, asa spun in declaratiile pe care le-au dat membrii care au semnat procesul verbal, ca au fost dusi intr-un totul alt loc, la o cu totul alta lucrare.Presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin spune ca fosta conducere ar fi trebuit sa recupereze acesti bani de la Guvern, dar nu a facut acest lucru tocmai ca sa evite verificarile.De altfel, Dunca mai sustine ca, la Directia de drumuri sunt multe alte lucrari executate dupa aceeasi reteta si ca echipa de control pe care a trimis-o acolo va verifica toate incredintarile directe din ultimul an. El a mai aratat ca multe investitii ale institutiei sunt realizate sub umbrela ca "la noi merge orice" si spune ca tot ce a apucat sa verifice este "cangrenat" si ca vor exista si mai multe plangeri penale in viitor.Citeste si: