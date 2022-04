Militari romani decorati de Ambasada SUA (Video)

Doi ofiteri romani, din cadrul Fortelor Terestre din Ministerul Apararii, au fost decorati luni, de catre Nicholas Taubman, amasadorul SUA la Bucuresti, obtinand "Medalia pentru Servicul Meritoriu".

Cei doi militari au fost rasplatiti pentru contributia adusa razboiului impotriva terorismului, in luptele din Irak, informeaza NewsIn.

"Este un eveniment important pentru mine personal, dar si pentru trupele militare din care fac parte, prin prisma relatiilor pe care Armata romana le are cu armata americana, atat pe caile diplomatice, cat si in teatrele de operatii. In Irak, eu am fost reprezentantul Armatei Romaniei in diplomatia americana, asigurand relatiile armatei romane cu partea americana", a declarat colonelul Nicolaie Liviu Bumacea, in cadrul ceremoniei care a avut loc la Centrul Cultural American.

Militarul Nicolaie Liviu Bumbacea a fost reprezentantul de rang inalt al Romaniei in cadrul Centrului de Coordonare a Coalitiei din Directia pentru Strategie, Planificare si Politica a Comandamentului Central al Statelor Unite de la Baza Aeriana MacDill din Florida.

Pe langa Bumbacea, a fost decorat si Maiorul Stefan Raileanu, atasatul adjunct al apararii, al fortelor terestre, navale si aeriene al Romaniei in SUA.

Militarul roman a primit distinctia din partea ambasadorului Taubman pentru "demonstrarea unei extraordinare competente profesionale si diplomatice ca reprezentant al unui aliat cheie in Razboiul Global impotriva Terorismului".

"Medalia pentru Serviciu Meritoriu" este o distinctie militara de rang inalt conferita drept recunoastere a unor actiuni ce denota merite deosebite in serviciu in spatele frontului.

