Ministerul Economiei a declarat stare de urgenta din cauza gerului

Ministerul Economiei a declarat luni stare de urgenta din cauza gerului ce a afectat in ultimele zile intreaga tara.

Acest lucru inseamna oprirea furnizarii gazelor la consumatorii unde se poate face acest lucru, adica la cei industriali. Totusi, starea de urgenta poate motiva si scaderea presiunii gazelor la consumatorii casnici.

Situatia de urgenta reprezinta si trecerea CET-urilor, acolo unde posibil, pe utilizarea combustibilor alternativi, pentru ca TRANSGAZ sa gestioneze operativ sistemul, astfel incat populatiei sa i se asigure cu prioritate furnizarea gazelor naturale, caldurii si apei calde in conditii de siguranta.

"In momentul in care temperaturile ne vor permite vom ridica aceasta atentionare", a declarat Tudor Serban, secretar de stat in Ministerul Economiei, la Realitatea TV.

""Chiar daca avem o cantite suficienta de gaz, presiunea in anumite zone a scazut. Azi am avut o scadere alarmanta de presiune pe Bucuresti. (...) Tot ce se poate trece pe pacura va trece pe pacura chiar daca costurile sunt mai mari. Am cerut celor din industrie sa reduca consumul de gaz", a mai spus Serban.

Ads

Aceasta masura a Ministerului Economiei nu va afecta populatia, dupa cum spune secretarul de stat.

"Nu stiu ce sa cred. In Romania se poate ajunge si aici. Noi acum suntem intr-o iarna normala. Nu suntem intr-o iarna siberiana, nici in fata unei ierni nemaintalnite in Romania. Este un test pentru sistemele de termoficare si de gaze, care atunci cand trebuie sa isi arate calitatea isi arata dezastrul. Eu nu trebuia sa ma plang ca nu pot sa ma incalzesc in Romania", a declarat fostul director al RADET, Radu Opaina.

"Gazul pleaca din Siberia la minus 40 de grade, pana in Romania cum ajunge? Cei care iau bani de la noi si care trebuie sa se asigure de calitate, invart banii pe tot felul de artificii si inginerii super inteligente si cand testul final nu se indeplineste declaram stare de urgenta. As vrea sa aud dupa starea asta ca un director mare de la gaze este arestat", a continuat Opaina, mentionand ca aceasta stare de urgenta este foarte ciudata.

"Din puncul de vedere al RADET, acum nu are nicio avarie. Avem cazuri izolate unde furnizarea de agent termic nu este continua sau este putin scazuta ca temperatura, pentru ca avem o problema cu furnizarea de agent termic de la CET-uri, ca sunt vechi", a declarat Bogdan Mihai Becheanu, director RADET, care a mentionat ca exista cazuri in care anumite persoane opresc caldura de la subsolurile blocurilor.

Ads