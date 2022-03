Muzeul Cotroceni, tot fara director

Curtea de apel Bucuresti a respins, joi 24 ianuarie a.c., plangerea din procesul intentat de Raluca Neamu impotriva Administratiei Prezidentiale referitoare la anularea concursului de ocupare a postului de director al Muzeului National Cotroceni, potrivit unui comunicat remis ziare.com.

Verdictul dat in dosarul nr. 3959/2/2007 a fost amanat de trei ori fapt care ridica semne de intrebare in contextul in care complexitatea cazului nu necesita aceste tergiversari.

Procesul a incercat sa restabileasca adevarul intr-un concurs care, prin anulare, s-a dovedit a fi contrafacut si dominat de interese obscure care au viciat rezultatul.

Pe 5 aprilie 2007 a avut loc concursul de ocupare a postului de director al Muzeului Cotroceni, iar pe 6 aprilie a fost anuntat castigatorul concursului in persoana Ralucai Neamu.

In urma unei contestatii depuse de candidatul plasat pe locul doi, actualul director interimar al Muzeului, concursul a fost anulat.

Persoana contestatara era neeligibila pentru participarea la concurs si deci contestatia nu putea fi luata in consideratie. In plus, motivele precizate de aceasta nu puteau duce la anularea concursului.

Procesul intentat de Raluca Neamu a durat noua luni si a incercat sa restabileasca adevarul prin impiedicarea anularii unui concurs care stabilise un castigator real.

