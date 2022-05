Noul avion american F-35 va intra in productie

Vineri Departamentul Apararii al Statelor Unite a decis inceperea procesului de productie pentru noul avion de lupta F-35 Joint Strike Fighter. Contractul pentru F-35 este cea mai costisitoare achizitie militara a tuturor timpurilor.

Decizia de vineri da unda verde companiei Lockheed Martin sa se utileze in vedea producerii primelor 5 bucati.

Avionul va avea in final trei variante si va fi cumparat si de Marea Britanie si inca alte 7 tari.

Proiectul va costa in total 256 de miliarde de USD pana in 2027 cand ultimele din cele aproape 2.600 de avioane vor fi livrate catre SUA si Marea Britanie. In plus se vor vinde celor 7 tari partenere, adica Italia, Olanda, Turcia, Canada, Australia, Danemarca si Norvegia avioane de inca 200 de miliarde in total.

Reactiile la decizia Departamentului Apararii au aparut imediat, motivate de faza precoce in care se afla testarea avionului, care va zbura pentru prima oara abia in octombrie, iar primele livrari vor avea loc in 2009, daca nu apar probleme. Insa reprezentantii prestigioasei Lockheed Martin, furnizorul numarul unu al Armatei SUA, sunt increzatori ca proiectarea computerizata avansata si experienta castigata din constructia modelului F-22 Raptor le vor permite sa indeplineasca angajamentele asumate.

F-35, in cele trei variante ale sale, va inlocui mai multe avioane depasite din dotarea SUA si Angliei, cum ar fi A-10, F-16, F/A-18, AV-8B Harrier, Harrier jump-jet si Sea Harrier.

