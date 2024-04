Nutu Camataru pierde eliberarea conditionata

Cererea prin care Ion Balint, zis Nutu Camataru, a solicitat punerea in libertate a fost respinsa joi, in unanimitate, de Comisia de eliberari conditionate din Penitenciarul Jilava. Acesta are posibilitatea de a face o noua solicitare abia peste opt luni, transmite NewsIn.

Nutu Camataru poate contesta decizia de joi a Comisiei la Judecatoria Sectorului 4, iar daca si aceasta instanta ii va respinge cererea el poate face recurs la Tribunalul Bucuresti.

La inceputul acestei saptamani, Comisia de transfer de la Penitenciarul Jilava a respins, la randul ei, cererea de transfer a lui Nutu Camataru la Peniteciarul de maxima siguranta Margineni (Dambovita), de unde acesta crede ca ar putea obtine mai usor eliberarea conditionata.

Ion Balint, zis Nutu Camataru, a incercat sa se transfere la Penitenciarul de Maxima Siguranta Margineni dupa ce Comisia de eliberari conditionate din aceasta inchisoare a decis deja, in secret, in urma cu doi ani, eliberarea conditionata a fratelui sau, Vasile Balint, zis Sile Camataru.

Motivul invocat de Nutu Camataru este acela ca ar avea afaceri judiciare in judetul Dambovita. Afacerile judiciare sunt actiuni in instanta la care detinutii recurg, invocand motive de cele mai multe ori fictive, dar care ii ajuta fie sa nu fie transferati in alte inchisori, fie sa ramana in anumite locuri de detentie.

Fratii Nutu si Sile Camataru au fost condamnati fiecare, in iulie 2004, de Curtea de Apel Bucuresti, la o pedepsa de sase ani de inchisoare pentru o talharie comisa in 1994. Alaturi de cei doi, in aceeasi cauza, a mai fost condamnat la o cinci ani inchisoare si complicele acestora Ion Murgui, zis Ion Hingheru.