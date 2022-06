O grenada a fost gasita langa barajul Portile de Fier II

O grenada defensiva de fabricatie autohtona a fost descoperita, in noaptea de marti spre miercuri, de personalul de paza al Sistemului Hidroenergetic si de Navigatie Portile de Fier II - Baraj Gogosu. Grenada avea legata de inelul focosului o sfoara si era pregatita pentru detonare.

Conform unui comunicat al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Mehedinti subofiterul de serviciu care era in serviciul de paza si protectie al sistemului a observat grenada, in timpul patrularii, in imediata vecinatate a podului ce traverseaza bratul stang al Dunarii, in aval de baraj.

Dimineata, o echipa mixta - formate din cadre ale Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Mehedinti si ale Serviciului Arme si Munitii din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Mehedinti - a constatat ca obiectul respectiv este o grenada de mana defensiva de provenienta romaneasca, cu focos UZRGM, fara elemente de identificare, produsa relativ recent. Grenada avea legata, de inelul focosului, o sfoara de canepa de aproximativ trei metri lungime, iar mustatile splintului de siguranta erau indreptate pentru a usura scoaterea acestuia din corpul focosului.

Grenada a fost ridicata de catre un ofiter din cadrul IJSU Mehedinti si transportata la buncarul special al institutiei, in vederea continuarii cercetarilor. Toate elementele de identificare au erau sterse. Anchtatorii nu exclud varianta unui posibil atac asupra barajului, desi banuiesc ca a fost uitata de vreun braconier.