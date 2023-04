O macara s-a prabusit in centrul Iasiului

O macara s-a prabusit pe o strada din centrul Iasi-ului, incidentul nefiind soldat cu victime, dar cu avarierea a cinci masini.

Din primele informatii reiese ca macaraua fusese utilizata la ridicarea unui bloc de pe strada "Sfantul Lazar", aflata in spatele Palatului Culturii, iar in timpul dezmembrarii acesteia pentru a fi transportata in alta locatie, bratul macaralei s-a prabusit in parcarea din apropiere, informeaza Realitatea TV.

Trei masini au fost aproape complet distruse iar doua grav avariate. Una din acestea se afla in miscare, dar, din fericire, soferul autovehiculului a scapat nevatamat, bratul macaralei cazand la mica distanta fata de el.

A fost deschisa o ancheta pentru a se stabili cauzele producerii incidentului si daca muncitorii respectau regulile de protectie a muncii.