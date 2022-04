O tanara, prinsa la volan beata, fara permis si cu numerele masinii expirate

O tanara din Bucuresti a fost prinsa de politisti, miercuri dupa-amiaza, sofand pe autostrada Bucuresti-Pitesti desi nu detinea permis de conducere, era in stare de ebrietate si avea un autoturism cu numere de inmatriculare expirate.

Liliana Magureanu, in varsta de 28 de ani, a fost trasa pe dreapta de agentii de circulatie care au observat ca nu tinea drumul drept. Politistii au facut verificari si au aflat ca tanara nu are permis de conducere, iar autoturismul Hyundai inmatriculat in Germania avea numerele expirate inca din luna iunie.

In plus, pentru ca soferita mirosea puternic a alcool, a fost pusa sa sufle in etilotest, rezultatul fiind de 0,67 miligrame alcool pur in aerul expirat.

Tanara a fost insotita la Spitalul Judetean Arges pentru a-i fi recoltate probe biologice. Pe numele ei a fost intocmit dosar penal pentru conducerea unei masini neinmatriculate, fara permis si in stare de ebrietate.

