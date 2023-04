Olmert si Abbas se imbratiseaza in Iordania

Primul ministru israelian Ehud Olmert si presedintele palestinian Mahmoud Abbas s-au imbratisat si sarutat in Iordania joi. Ei au fost invitati la Petra de regele Abdullah II la o conferinta.

Atat Olmert cat si Abbas au parut placut impresionati de intalnire, si au facut declaratii pozitive catre presa unul despre celalalt. Intr-o adevarata premiera pentru israelieni, Olmert si-a cerut iertare pentru uciderea civililor palestinieni, repetand in doua ocazii ca ii "pare foarte, foarte rau" si ca isi cere scuze "din adancul sufletului". Totusi, el a spus ca Israelul este nevoit sa continue atacarea militantilor, chiar daca exista riscul unor victime colaterale.

Urmarea concreta a intalnirii a fost ca ambii au promis o intalnire de discutii bilaterale in urmatoarele saptamani. Totusi, in ciuda eforturilor lui Abbas, un plan bilateral de pace este aproape imposibil de realizat in conditiile date.