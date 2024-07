Omul de afaceri Ilie Alexandru a fost eliberat din inchisoare

Controversatul om de afaceri Ilie Alexandru, cel care a realizat la Slobozia o copie a turnului Eiffel din Paris, a fost eliberat conditionat dupa ce a stat opt ani in inchisoare.

Alexandru, fost miliardar si proprietar al domeniului "Hermes", trebuia sa mai stea in penitenciar pana in anul 2012. Instanta l-a lasat insa in libertate in urma comportamentului bun avut in inchisoare, relateaza Evenimentul Zilei.

Ilie Alexandru a fost condamnat in urma unui transport de rapita in valoare de 22,5 miliarde de lei vechi care nu a fost livrat.

