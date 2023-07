Opinii: Armata, Politia si Politica. In Romania !

Mult timp, militarii si politistii s-au privit, unii pe altii, cu reticenta, ba chiar cu ostilitate. Acum s-au trezit in acceasi barca, sub acelasi stigmat: toti sunt niste nesimtiti. Cel putin asa-i catalogheaza, din punct de vedere financiar, mereu, premierul nostru de buzunar!

Uniforma nu-i o "fitza" de-a militarilor si politistilor (asa cum ar crede niste domnisoare doritoare de europarlamentare!). Ea nu-i croita ca sa le ofere acestora un plus de "look" in fata populatiei. Uniforma, le ofera acestora obligatia de a avea onoare si de a fi "mai cinstiti" decat noi. Chiar daca, trist, nu se intampla intotdeauna asa!

De aceea, ei tind sa se considere o casta. Si, uneori au dreptate. Practic, sunt unicii depozitari ai fortei brute. Bineinteles, spre diferenta de militarii Armatei, politistii au ingrata sarcina de a folosi, uneori, forta, impotriva celor de langa ei. Din punctul asta de vedere, macar militarii sunt linistiti: forta lor va fi indreptata intotdeuna catre altii, nu catre "ai lor".

Sacul si petecul

Privind cu jind la sacul cel nou si proaspat burdusit al altor "garnizoane" ce capuseaza bugetul guvernului Romaniei, purtatorului de uniforma nu-i ramane decat sa-si aminteasca, cu o nostalgie patriotica, vremurile de-acum vreo 10 ani. Eheeii...vremuri in care, cu priviri languroase, declarativ iubitoare si vorbe mestesugit-sforaitoare, batuti camaradereste pe spate, erau indemnati "sa faca totul" pentru ca tarisoara asta sa intre in marea familie euro-atlantica, sa fim, in sfarsit, si "noi", demni de respect si admiratie.

Pe atunci, naivii "boacteri" nu stiau ca pronumele personal "noi" inseamna altceva decat invatasera ei la scoala militara. Crescuti si educati intr-un glob de sticla mata, in care noroiul politic nu putea penetra, credulii in uniforma n-au inteles ca "noi" inseamna, de fapt, "EI". Pentru "EI", pentru altii avea sa fie facuta, in mod dureros, integrarea. Cu preturi, uneori uriase, cariere si destine distruse: capitani si plutonieri trecuti cu forta in rezerva, brigazi, regimente si garnizoane desfiintate, colonei si adjutanti trimisi acasa cu o pensie mai mica decat o poseta ministeriala. Intr-adevar, pensii mari, nesimtite. La fel de nesimtite ca si pretul posetei.

Integrarea asta, care cica s-a terminat n-a fost facuta pentru tara. Ci pentru aia care au si-acuma tupeul de a trata Armata ca pe SRL-ul lor din coltul strazii. Pentru aia care-nvart contracte de milioane de euro, pentru beizadelele craiovene pe care seful de post nu are voie sa le verifice si pentru care unii politisti isi pierd si painea. Pentru aia care nu mai stiu cum sa mai vanda inca o data si inca o data acelasi metru de autostrada. Pentru aia care tranziteaza lejer prin vami trenuri intregi de tigari de contrabanda pe care politistul nu are voie sa le vada.

Pentru niste comandanti supremi care-si imbraca odraslele de fitze in uniforma Armatei Romane pentru a da bine in campania pentru europarlamentare. Pentru aia care plescaie libidinos a bucurie sordida la fiecare contract de achizitie publica obtinut pentru cumatrul soacrei care nici nu stie ca-i patroana de firma de marmura. Pentru aia care considera Politia doar un apendice al carierei lor politice. Tot pentru aia care-si aloca cate 1000 de litri de benzina pentru masina de serviciu care-o duce pe soacra la piata in timp ce sectoristul pune bani din buzunar ca sa mai umple rezervorul Loganului cu girofar.

Ii vine sa si rada politistului cand i se cere, in teleconferinte, sa taie "raul de la radacina", sa lupte cu "evaziunea", sa prinda infractorii, sa apere legea. Pai, gandeste el, n-ar trebui sa inceapa cu parlamentarul judetului? Sau cu primarul? Sau cu secretarul de stat?

Astuilalt, militarului, ii vine sa rada cand ii vede vorbind despre teatre de operatii, despre inzestrarea Armatei, despre operatii sub egida ONU sau NATO, scuturi antiracheta sau despre patriotism si despre apararea tarii. In cazul asta, n-ar trebui sa mai angajeze si profesionisti la minister? Nu numai membri de partid?

Cica sa lupte Politia cu Mafia? Sau cu criminalitatea transfrontaliera? Cu ce? Cu burtile goale si cu infractorii cu imunitate in Parlament? Sau astia, militarii, sa reprezinte cu succes Romania, in NATO? Cu ce? Cu veniturile reduse cu 25% si cu anatema de "nesimtit" deasupra capului?

Adevarul e ca, mare trebuie sa fie nesimtirea militarilor si politistilor care mai cer si-acuma salarii si pensii! Ce, adica o decoratie si-o coroana de flori la mormant nu le-ajunge? Ca si-asa a decretat anul trecut premierul ca militarii si politistii sunt niste nesimtiti. Ca au bani prea multi si ca stau degeaba pe "munculita" tarii.

Nesimtirea, bisnita si statalitatea

"Intotdeauna cand doresti sa ataci statalitatea, primul pas il reprezinta distrugerea corpului militarilor, inclusiv prin anihilarea acestuia din punct de vedere financiar. (Razvan Belciugeanu - Precedente cu recalcularea pensiilor militare)"

Gretoasa clasa politica avem daca strategiile de aparare se fac, direct la Palatul Victoria de catre niste adolescenti imberbi si legile de ordine publica se voteaza in Parlament de fosti bisnitari de cartier iar bugetele se stabilesc in functie de marimea bustului ministresei. Asa ca sa nu mai acuze tanarul si neexperimentatul nostru premier pe purtatorii de uniforma: astia nu sunt nesimtiti. Sa va fie rusine ca-i umiliti in asa hal!

Pe de alta parte, domnule premier, poate ar fi bine ca la Ministerul de Interne si la M.ApN. sa se instituie principiul rotatiei trimestriale: un trimestru punem secretar de stat o blonda guvernamentala...un trimestru o bruneta prezidentiala, alt trimestru vreo tanara castigatoare de Miss Cluj-Napoca...si tot asa mai departe. Poate ca asa ochiul comandantului suprem se va indrepta, in sfarsit dragastos, si asupra "uniformelor". Unde mai pui ca si "uniformele" vor capata, in sfarsit, acea demodata demnitate de care ducea lipsa, cel putin in ochii politicienilor. O demnitate pofticioasa insa...de asta data.

Cine e nesimtit?