Oradea: 3 tineri arestati pentru cumparaturi de zeci de mii de euro cu carduri clonate

Trei oradeni, suspectati ca au facut cumparaturi de zeci de mii de euro in magazine din tara si din Ungaria folosind carduri contrafacute, sunt cercetati in stare de arest preventiv de procurorii din Debrecen (Ungaria), urmand sa fie transferati la Cluj pentru finalizarea cercetarilor.

La inceputul lunii martie, o unitate bancara clujeana a sesizat Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Cluj despre faptul ca la cele doua mall-uri din oras, precum si in mai multe supermarketuri, au fost efectuate tranzactii suspecte, pentru cumpararea de obiecte de imbracaminte de lux, ceasuri de lux, produse de cosmetica si intretinere corporala, biciclete si alte obiecte, informeaza NewsIn.

Cei trei tineri au fost identificati dupa ce au facut cumparaturi in mai multe mall-uri din Oradea si Timisoara, unde, la aparate de tip P.O.S., au folosit carduri contrafacute, incodate cu numere de cont deschise la banci din SUA, Marea Britanie Italia, Peru, Turcia si Belgia.

Oradeni sunt suspectati ca au efectuat peste 70 de tranzactii pentru achizitii de lux in mall-urile din Cluj, folosind carduri clona si, in doar doua luni, au reusit sa produca o paguba de peste 30 de mii de euro doar in Romania.

In plus, cei trei sunt supectati ca, folosind aceeasi metoda a cardurilor contrafacute, au facut cumparaturi de zeci de mii de euro si in Ungaria.

Iuliu Iulian C., de 22 de ani, Decebal Marius N. de 38 de ani si Ioan Ovidiu T., de 31 de ani au fost arestati preventiv de Parchetul Judecatoriei din Debrecen-Ungaria, unde au fost prinsi dupa ce au facut alte 126 de tranzactii ilicite.

Cei trei risca pana la 20 de ani de inchisoare pentru constituire de

grup infractional organizat si efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos.

Seful BCCO Cluj, subcomisarul Dragos Gheorghiu, a afirmat ca si din cauza neglijentei comerciantilor a fost posibila fraudarea in mod repetat a bancilor.

"Daca e o culpa usoara, banca isi asuma paguba, dupa care se va constitui in parte civila la proces ca sa-si recupereze prejudiciul. Daca e a doua sau a treia oara, cum e cazul si in aceasta speta, banca isi va recupera prejudiciul din contul pe care unitatea comerciala il are deschis, iar comerciantul nu are decat sa se constituie el in parte civila pentru a-si recupera pierderile", a spus subinspectorul Gheorghiu.

El adaugat ca, in Occident, plata cu cardul prin intermediul sistemului P.O.S trebuie confirmata cu un act de identitate, astfel incat vanzatorii pot compara datele de pe carduri cu cele din buletin si pot preveni astfel o eventuala frauda.

