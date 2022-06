Palatul Stirbei, revendicat de CJ Brasov

Consiliul Judetean Brasov a demarat procedurile privind anularea in instanta a contractului de vanzare a Palatului Pionierilor, cunoscut sub numele de Palatul Stirbei.

In prezent, imobilul se afla in proprietatea omului de afaceri Marcel Butuza. Tranzactia a avut loc contra sumei de 600.000 de euro, in urma cu trei ani, dupa ce Primaria Brasov a refuzat sa isi exercite dreptul de preemptiune. Cu toate acestea, acum autoritatile judetene din Brasov s-au gandit sa ceara anularea contractului, informeaza Evenimentul Zilei.

Motivul invocat de autoritati este acela ca o parte din copacii care formau un parc dendrologic unic in tara au fost taiati pentru a face loc unui heliport.

"Au distrus un parc dendrologic unic in tara ca sa faca loc unui heliport folosit de primarul Brasovului cand merge la Bucuresti", sustine Aristotel Cancescu, presedintele Consiliului Judetean.

Aristotel Cancescu a mai declarat ca a deschis o actiune in instanta prin care contesta vanzarea Palatului Stirbei catre Butuza deoarece nu i s-a oferit si Consiliului Judetean posibilitatea de a uza de dreptul de preemptiune, desi institutia sa administreaza monumentele istorice din judet.

De cealalta parte, omul de afaceri Marcel Butuza, care detine si Palatul Mogosoaia de langa Bucuresti, sustine ca tranzactia din 2005 a fost o afacere complet legala.

Palatul Stirbei a fost construit in 1927, ca resedinta de vara a printului Stirbei, si a fost considerat la momentul respectiv o "aparitie exotica" datorita arhitecturii de inspiratie mediteraneeana.