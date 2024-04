Palinca de Salaj a devenit produs traditional atestat

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a aprobat ca palinca de Salaj de prune sa fie atestata ca produs traditional, pentru a proteja astfel la nivel national si european denumirea de origine si cea a indicatiei geografice, scrie Evenimentul Zilei online.

Reprezentantii Asociatiei Producatorilor de Palinca Naturala Salaj spun ca avantajul pe care atestarea il da producatorilor salajeni consta in faptul ca acestia vor putea produce palinca in continuare, fara a putea fi contestati de cei din alte tari care au incercat deja sa-si insuseasca brandul "palinca".

Protectia pentru o denumire de origine presupune ca produsul nu poate fi obtinut decat in acea arie geografica delimitata, in conformitate cu indicatiile stabilite, in timp ce protectia indicatiei geografice permite productia si in alte regiuni, tot cu respectarea indicatiilor.

Dupa ce a obtinut inregistrarea palincii ca marca inregistrata, Asociatiei Producatorilor de Palinca Naturala Salaj vrea sa obtina de la autoritatile centrale si reducerea accizelor pentru acest produs, considerandu-le prea mari si nejustificate, in conditiile in care produsele traditionale din UE nu sunt accizate.