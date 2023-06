Parada gay - eclipsata de ciocnirile dintre contramanifestanti si fortele de ordine

Marsul Diversitatii, care a incheiat Festivalul GayFest 2007, actiune programata initial pe parcursul a doua ore, a durat mai putin de jumatate. Si asta deoarece fortele de ordine, la intelegere cu organizatorii, au apreciat ca exista pericolul ca manifestatia sa se transforme intr-un razboi de strada intre minoritatile sexuale si cei care au decis sa arate cu forta ca au alte convingeri.

De altfel, circa 100 de persoane care s-au dedat la acte de violenta impotriva homosexualilor au fost retinute si bagate in dubele Jandarmeriei si Politiei.

Marsul a inceput la ora 17.00, reprezentantii minoritatilor sexuale urmand traseul Piata Unirii - Piata Constitutiei - Bulevardul Libertatii - Parcul Izvor.

In Piata Unirii, circa 250 de persoane - dupa unele pareri, printre ei s-au aflat si "ultrasi", dar nu se stie de-ai carui club - i-au asteptat pe manifestanti, decisi sa le strice petrecerea cu bolovani in cap. Politistii si jandarmii au actionat prompt, dar, deoarece agitatorii s-au dispersat in mai multe grupuri, nu au putut preveni actele de violenta.

Au reusit totusi sa-i protejeze pe homosexuali, expunandu-se ei bucatilor de pavaj, sacilor cu gunoaie si sticlelor aruncate de contramanifestanti. Fortele de ordine au raspuns, pentru a-i dispersa, cu gaze lacrimogene.

La un moment dat, inspre jandarmi a fost aruncata o petarda, dar aceasta a fost aproape de a-l lovi pe un fotoreporter - i-a cazut la picioare. Fortele de ordine ale Jandarmeriei au ramas pe pozitii - misiunea lor era aceea de a-i proteja pe homosexuali - si, la fata locului, au aparut unitati ale politiei, pentru a-i "pescui" pe cei care s-au dedat la violente.

Purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, comisarul Christian Ciocan, a declarat ca, la ora 20.00, 100 de persoane suspectate ca i-au atacat pe participantii la Marsul Diversitatii erau amprentate si fotografiate, la trei sectii de politie - 59 la Sectia 17, 27 la Sectia 14, 22 de persoane la Sectia 10.

Acestia nu si-au declarat apartenenta la un anumit grup, dar se fac cercetari pentru a se descoperi daca au spus adevarul. Cert este ca vor fi amendati pentru incalcarea ordinii publice.

In Parcul Izvor, manifestantii s-au dispersat rapid, cu ajutorul companiilor de taximetrie. Aici insa, doi politisti de la Politia Rutiera au fost raniti usor de pietrele aruncate de mai multe persoane. Potrivit comisarului Christian Ciocan, ranile nu au necesitat spitalizarea politistilor.