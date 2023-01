Peste 200.000 de pachete de tigari, confiscate in Dolj (Video)

Politistii de frontiera doljeni au descoperit, joi, intr-un TIR ce transporta iaurt din Grecia pentru o firma din Anglia, peste 200.000 pachete de tigari fara documente legale.

"Joi, 11 septembrie a.c, in jurul orei 21.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, judetul Dolj, s-a prezentat pe sensul de intrare in tara un automarfar condus de un cetatean letonian, Maris F., in varsta de 48 ani.

Conform documentelor de insotire a marfii, soferul transporta iaurt din Grecia pentru o societate comerciala din Anglia", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoraului Judetean al Politiei de Frontiera Dolj, inspector Danut Rudareanu, transmite NewsIn.

Intrucat politistii de frontiera au avut suspiciuni cu privire la marfa transportata, acestia au solicitat lucratorilor vamali de la Biroului Vamal Calafat un control amanuntit al automarfarului.

"In compartimentul de marfa au fost descoperite ascunse prin metoda "capac", in spatele baxurilor cu iaurt, peste 200.000 de pachete de tigari - marcile Raquel si G.B., pentru care soferul nu poseda documente de provenienta si transport", a mai adaugat Danut Rudareanu. Intrebat de provenienta tigarilor, barbatul a declarat ca nu avea cunostinta despre existenta acestora in mijlocul de transport.

Intreaga cantitate de tigari a fost confiscata, iar soferul cercetat de politistii de frontiera doljeni pentru savarsirea infractiunii de prezentare de acte nereale la Autoritatea Vamala.

