Politist din Iasi, implicat intr-un accident rutier

Duminica, 26 Octombrie 2008, ora 20:28
Pe soseaua Stefan cel Mare din Iasi,a avut loc un accident rutier in care a fost implicat adjunctul sefului Politiei Municipiului Iasi, comisarul sef Vasile Huma.

Duminica in jurul orei 9.30, autoturismul personal al sefului de poltie Vasile Huma, marca Hyundai, a fost lovit din spate de un autobuz Mercedes, transmite corespondentul AMOS News.

Politistul se afla in timpul liber si nu a fost gasit vinovat de producerea accidentului,nesoldat cu victime.

"Accidentul a fost soldat doar cu pagube materiale. Conducatorii auto au fost testati cu aparatul etilotest, in ambele cazuri rezultatul a fost negativ. Soferul din Botosani, in varsta de 48 de ani, vinovat de producerea accidentului, a fost sanctionat contraventional cu trei puncte penalizare si patru puncte amenda", a declarat Virginia Pralea, purtator de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Iasi.

