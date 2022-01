Prefectul de Vaslui sesizeaza Departamentul Antifrauda

Prefectul de Vaslui, Ciprian Iftimoaei, a anuntat, vineri, ca va sesiza Departamentul Antifrauda, dupa ce, din cauza unei firme vasluiene care a efectuat lucrari de proasta calitate pentru combaterea inundatiilor, Administratia Nationala de imbunatatiri Funciare Vaslui a pierdut o finantare SAPARD.

"Nu este posibil sa pierdem niste bani europeni pentru ca firmele care castiga licitatiile fac lucrari de proasta calitate si nu respecta graficul stabilit. ANIF Vaslui nu va mai putea accesa fonduri SAPARD, din cauza acestei firme, Romcip. Vom trimite o sesizare la Directia Antifrauda, pentru ca aceasta firma sa fie trasa la raspundere", a declarat vineri, prefectul judetului, Ciprian Iftimoaei, citat de NewsIn.

Firma Romcip, cea care a castigat licitatia pentru executia lucrarilor de combatere a inundatiilor in localitatile vasluiene Vutcani si Dodesti, a avut termen de finalizare a executiei, luna augut, insa, lucrarile au fost prost efectuate si mult intarziate.

"Lucrarile ar fi trebuit incepute in decembrie 2007, dar au demarat abia in luna aprilie si au avut termen de finalizare luna august 2008. Lucrarea de la Vutcani a fost realizata in procent de 5% iar cea de la Dodesti doar 17%. Din aceasta cauza, ANIF Bucuresti a dispus in urma unui control, sistarea lor. Pentru ca nu au fost realizate in procent de 35%, nu vom mai putea accesa fonduri SAPARD", a declarat directorul ANIF Vaslui, Adrian Ciocoiu.

