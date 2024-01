Procurorul Eugen Cojocaru nu are voie sa paraseasca tara

Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, ca nefondata, plangerea formulata de procurorul Eugen Cojocaru, anchetat in dosarul fraudei de la examenul pentru functii in parchete, impotriva rezolutiei procurorului de caz, prin care i s-a prelungit interdictia de a parasi tara, informeaza NewsIn. Avocatul acuzatului a declarat, miercuri, ca masura luata in cazul clientului sau expira spre sfarsitul lui februarie.

Completul de 9 al Inaltei Curti de Casatie si Justitie a respins, pe 17 decembrie, recursul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) prin care s-a contestat incheierea Sectiei Penale, ce a dispus ca procurorii Gheorghe Dumitru si Eugen Cojocaru si notarul Gheorghe Bucur sa fie cercetati in libertate. Judecatorii au stabilit ca procurorul Dumitru si notarul Bucur au interdictie pentru 29 de zile de a parasi tara, iar Cojocaru pentru 30 de zile.

Sectia pentru procurori a CSM a aprobat, cu majoritate de voturi, cererea DNA de avizare a arestarii preventive a procurorului Gheorghe Dumitru, dar si a lui Eugen Cojocaru, procuror in Parchetul General, pentru retinerea caruia CSM nu a dat aviz initial. De asemenea, CSM a decis supendarea celor doi din functie pana la solutionarea in instanta a anchetei in care sunt implicati.

Procurorii DNA efectueaza cercetari penale fata de Eugen Cojocaru, procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si membru supleant al aceleiasi Comisii de examinare, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta si instigare la infractiunea de permitere a accesului la informatii care nu sunt destinate publicitatii.