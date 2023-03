Profesorii universitari intra in greva - pe 18 noiembrie se inchid si facultatile! (Video)

Profesorii universitari din sindicatul Alma Mater au decis sa intre in greva generala pe data de 18 noiembrie dupa ce, pe 10 noiembrie se vor alatura grevei de avertisment initiate de FSLI.

Presedintele federatiei sindicale Alma Mater, Razvan Bobulescu, a declarat vineri ca profesorii universitari au decis sa se alature celorlalte proteste initiate de confederatiile sindicale din invatamant, dupa ce au constatat ca Executivul incalca flagrant Constitutia.

Potrivit legii fundamentale, Ordonanta de Urgenta care amana majorarea salariilor profesorilor intra in vigoare numai dupa depunerea ei pentru dezbatere in regim de urgenta la Parlament.

"Nici pana la aceasta ora nu a fost nici publicata in Monitorul Oficial si nici depusa la Camera Deputatilor, in procedura de urgenta, asa cum cere legea", a declarat Bobulescu.

Acesta a acuzat conducerea Camerei Deputatilor ca refuza sa aplice legile in vigoare si a sustinut ca, in aceste conditii, Legea 221 promulgata de presedinte, care prevede majorarea salariilor profesorilor, este in vigoare.

Liderul Alma Mater a spus ca sindicalistii pe care ii reprezinta se vor alatura programului miscarilor sindicale anuntate joi, mai precis vor intra in greva de avertisment pe 10 noiembrie, intre orele 12 si 14 si in greva generala pe 18 noiembrie.

"Nu renuntam decat daca Guvernul cade prin motiunea de cenzura depusa in Parlament. In aceste conditii nu am mai avea cu cine discuta", a precizat Bobulescu.