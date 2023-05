Protestul continua la centrul de recuperare Balaceanca

Salariatii de la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica Balaceanca, care apartine Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ilfov, continua actiunea de protest declansata vineri, anunta liderul sindical Constantin Preda.

Cei aproximativ 120 de salariati s-au adunat in incinta institutiei pentru a-si exprima nemultumirea fata de nesemnarea Contractului Colectiv de Munca, desi acesta a fost negociat si agreat de conducerea unitatii, informeaza Agerpres.

In plus, salariatii solicita acordarea unor sporuri legale restante de la 1 ianuarie 2008. Sindicalistii se intreaba de ce o asemenea unitate, care are in ingrijire persoane peste 18 ani cu afectiuni neuropsihice grave, foarte periculoase prin reactia lor spontana, cu boli incurabile, TBC, SIDA, nu apartine unui spital si de ce nu au un medic neuropsihiatru.

La actiunea de protest a salariatilor de la Spitalul Balaceanca s-au alaturat si salariatii din alte centre care apartin de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din subordinea Consiliului Judetean Ilfov.