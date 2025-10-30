Putin avertizeaza Georgia sa nu se puna cu Rusia

Putin a avertizat miercuri Georgia sa nu se puna cu Rusia, in timp ce represaliile impotriva georgienilor s-au inmultit. De aceasta data a venit randul afacerilor georgiene din Moscova: au fost inchise doua cazinouri si au fost confiscate jumatate de milion de sticle de vin georgiene, printre altele. Ministerul de Interne sustine ca este vorba de actiuni de rutina impotriva crimei organizate legate de grupuri etnice.

"Eu nu voi permite nimanui sa vorbeasca cu Rusia in limbajul provocarilor si santajului" a spus Putin parlamentarilor rusi. "Actiunile autoritatilor georgiene din ultimele luni si ani sunt foarte clar anti-rusesti. Este vorba de o linie politica trasata de guvernul georgian" - a declarat, de asemenea, Ministrul de Externe Sergei Lavrov la Strasbourg.

Intre timp Georgia a amenintat ca va face probabil singurul lucru cu care poate sa atinga semnificativ Rusia. Este vorba de intrarea rusilor in Organizatia Mondiala a Comertului. Rusia este singura mare economie care nu se afla in organizatia de 149 de membri. Georgia, ca membru, poate bloca teoretic ascensiunea Rusiei.

Ads