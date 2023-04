Reactia ambasadorului Romaniei in scandalul italian

Cotidianul italian II Tempo publica, in editia electronica de azi, o scrisoare deschisa adresata de ambasadorul Romaniei la Roma, Cristian Colteanu, ca reactie la articolul "O etnie ce apare mereu la Cronica Neagra", aparut ieri in aceeasi publicatie.

"In editia de ieri, AIl TempoA, publicatie apreciata pentru coerenta si simtul echilibrului care caracterizeaza luarile de pozitie prezentate, am citit cu mare stupoare articolul intitulatAO etnie mereu pe pagina infractionalitatiiA, semnat de Augusto Parboni", se arata in dreptul la replica al ambasadorului roman.

"Este un articol care inca de la titlu ni s-a parut nu doar jignitor, ci cu totul rau intentionat in a descrie in modul cel mai sumbru nu o persoana, nu un grup, ci o intreaga comunitate, aceea romaneasca, stabilita si care munceste in Italia. Plecand de la episoade izolate, cu extrapolari disproportionate, Augusto Parboni (...) ajunge sa descrie intreaga comunitate de romani AitalieniA ca pe o banda de criminali, o grupare mafiota, vinovata de toate relele din Peninsula", continua Colteanu.

In opinia ambasadorului roman, Augusto Parboni nu ezita "sa manipuleze statistici si date" referitoare la fenomenul infractional din Italia.

"In schimb, cu un minimum de curiozitate profesionala, rasfoind ANote asupra sigurantei in ItaliaA publicate la 14 august 2006 de Ministerul italian de Interne, el ar fi putut observa atat ca numarul cetatenilor romani arestati pentru furturi in orase este mult mai mic decat cel citat, cat si ca exista o stransa cooperare intre organele specializate de politie romane si italiene, pentru reducerea fenomenului infractional, AizolatA sau organizat, din ambele tari", adauga ambasadorul roman.

"Vreau sa va asigur, insa, domnule director, ca o asemenea imagine este nu doar partiala, ci si cu totul nedreapta. Si spun acest lucru in cunostinta de cauza, gandindu-ma la sutele de mii de romani care in Italia au gasit o casa si un loc de munca", sustine Colteanu.

Diplomatul roman mentioneaza ca sunt foarte multi romani bine integrati, care si-au castigat stima si aprecierea populatiei locale in cele mai diverse parti ale Italiei, intre care numerosi profesori, medici, intreprinzatori sau zidari, asistenti la domiciliu, simpli muncitori cinstiti care traiesc o viata linistita, armonioasa, alaturi de comunitatile care ii gazduiesc. El mai precizeaza ca studentii romani sunt apreciati la randul lor in scolile italiene.

"Departe de mine, domnule director, gandul de a incerca sa va fac sa credeti ca unele dintre situatiile semnalate in articol au fost inventate cu totul, desi exista indoieli puternice cu privire la cifrele avansate. Suntem constienti ca, la fel ca oricare AetnieA, si romanii au Aoile lor negreA", adauga ambasadorul roman.

El arata insa ca aceasta nu inseamna ca trebuie sa infierat un popor intreg. "Apreciez ca, in cazul de fata, o abordare macar ceva mai voalata ar fi fost mai oportuna", incheie Colteanu, exprimandu-si speranta ca publicatia Il Tempo va prezenta, in editiile sale viitoare, si semnele pozitive, "mult mai numeroase", ale prezentei romanesti in Italia si ale colaborarii dintre cele doua state.

Cotidianul italian conservator Il Tempo publica, in pagina electronica de marti, o critica dura la adresa imigrantilor romani din Italia, pe care ii descrie ca fiind "rasa cea mai violenta, periculoasa si capabila sa ucida pentru un pumn de maruntis". In articolul "O etnie mereu pe pagina infractionalitatii", ziaristul Augusto Parboni ii catalogheaza pe romani drept persoane care nu se tem de nimic, sunt capabile sa comita inselaciuni de milioane de euro, se dedau la prostitutie si imigreaza clandestin si care "se mai si pregatesc sa adere la Uniunea Europeana".

Iata si o reactie a unui cititor ce semneaza F.D.C. aparuta pe site-ul ziarului Il Tempo:

<< Furia romanilor exploatati si maltratati >>

Sa vedem daca un italian se duce sa spele un batran, sa vedem. Va suntem folositori numai pentru asta, pentru treburile pe care voi nu vreti sa le faceti. In Romania italienii sunt tratati cu manusi. Aici, insa, cum suntem tratati noi? Cu sticle incendiare. Nu se face asa, nu se face! Au declarat romanii furiosi, ce se opreau in fata barului de pe strada Monte delle Capre 34, incendiat alaltaseara. Chiar si pentru ei acel loc a devenit un simbol, dar unul al intolerantei pe care o simt revarsata asupra lor. Vorbesc mai mult doamnele. Erau beti, isi faceau nevoile pe trecerea de pietoni, urlau? Poate raspunde Sara dar era cate un caz separat. Roberto, proprietarul barului, nu dadea de baut celui care intrecea masura. Si chiar daca un roman bea prea mult, nu se pot arunca sticle incendiare intr-un bar plin de oameni! Apoi isi amintesc de povestea cu hainele de aur. Aici oamenii ne judeca gresit, insa ne dau casele spre inchiriere. Suntem o afacere pentru ei; platim apartamentul mai mult decat italienii, iar pe proprietari nu-i intereseaza daca traim in conditii dificile, cu putina apa. Impreuna cu ei este si Maurizzio, 35 de ani, transilvanean, de 3 ani in Italia, primii 2 ani si i-a petrecut la Verona, lucrand ca zidar. Aici la Roma lucra ca Barman in localul romanilor. In seara aferenta (raidului) era in spatele barului. Povesteste: "I-am vazut pe acei tineri, apoi i-am surprins cand aruncau sticlele si-am fugit in strada." Ieri s-a intors la locul cu pricina sa-si caute lucurile sau ceea ce a mai ramas din ele, printre resturi. A cautat prin cenusa si a gasit geaca albastra de trenning. Cand iese din local ne-o arata, zambind: "un miracol!" Si-a pierdut telefonul mobil, iar banii pe care-i avea in portofel au disparut: 1500 de euro. Printre romanii de aici sunt unii care si-au cumparat casa, iar acum lucreaza pentru a plati rata. Acum, insa, lucrurile s-au schimbat, in rau! Ne mutam in alt cartier, ne e frica sa nu ne urmareasca!"