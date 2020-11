LIVETEXT ALEGERI SUA 2020. Inca sunt numarate voturile din cinci state - rezultate partiale. Trump acuza fraudarea votului, Biden face apel la calm

Serviciul postal al Statelor Unite (USPS) a informat ca aproximativ 1.700 de buletine de vot au fost identificate la centre de procesare a corespondentei in statul Pennsylvania, in timpul a doua verificari intreprinse joi, si ca buletinele sunt in curs de a fi predate autoritatilor electorale, transmite vineri Reuters.Intr-un document inaintat catre tribunal vineri dimineata, serviciul postal informeaza ca circa 1.070 de buletine de vot au fost gasite la centrul de procesare si distribuire al USPS din Philadelphia. Alte in jur de 300 de buletine au fost gasite la centrul din Pittsburgh, 266 la Lehigh Valley si restul la diferite alte centre de procesare.In Pennsylvania buletinele de vot trebuie sa fie primite pana vineri seara pentru a putea fi numarate. Rezultatul votului pentru presedintia SUA ramane extrem de strans in Pennsylvania, unde democratul Joe Biden recupereaza din avansul presedintelui in functie Donald Trump , la fel ca si in Georgia. Fostul vicepresedinte pastreaza un mic avans in Nevada si Arizona.In jur de 500 de buletine de vot prin corespondenta au fost descoperite si in Carolina de Nord, a mai comunicat vineri USPS.Judecatorul districtual Emmet Sullivan a ordonat joi doua verificari pe zi la centrele USPS din statele unde plicurile cu voturile prin corespondenta au termen prelungit de primire.Unele state, precum Nevada si Carolina de Nord, numara buletine primite dupa ziua alegerilor daca au stampila de marti a postei.Tot Reuters informeaza ca politia din Philadelphia a anuntat vineri ca ancheteaza un presupus plan de atacare a Centrului de conventii Pennsylvania din oras, unde se numara buletinele de vot din alegerile prezidentiale.Politia locala a primit o informatie ca un vehicul de tip Hummer avand la bord oameni inarmati se indrepta din Virginia cu intentia de a ataca acest centru, a declarat un reprezentant al politiei.Fortele de ordine au retinut cel putin un barbat si au confiscat o arma si vehiculul Hummer. Nu au fost raportate persoane ranite si nu au fost furnizate alte detalii despre presupusul complot.Joi, sustinatori ai celor doi candidati prezidentiali, Donald Trump si Joe Biden, au tinut mitinguri in Philadelphia in vreme ce personalul electoral numara lent mii de buletine de vot prin corespondenta care ar putea decide cele 20 de voturi cruciale ale Pennsylvaniei in Colegiul Electoral.Activistii pro-Trump au agitat steaguri si au purtat pancarte pe care scria 'Votul inceteaza in Ziua Alegerilor' si 'Imi pare rau, urnele s-au inchis', in timp ce sustinatorii lui Biden au dansat pe muzica in spatele unei baricade de peste drum, putin mai devreme.O curte de apel din Pennsylvania a decis joi sa permita accesul unui numar mai mare de observatori republicani in cladirea din Philadelphia unde sunt numarate voturile.Trump a spus in mod repetat, fara a prezenta dovezi, ca votul prin posta este expus fraudelor, desi expertii afirma ca astfel de cazuri sunt rare in alegerile din SUA., Donald Trump continua sa conduca in cursa din statele Pennsylvania, Georgia si Carolina de Nord, iar Joe Biden, in Nevada si Arizona.In Pennsylvania (20 electori), Trump are un avantaj de 24.484 de voturi, in scadere cu 1.835 de voturi, in Georgia (16 electori), de 1.805 voturi, in crestere cu 30 de voturi, iar in Carolina de Nord (15 electori), de 76.737 de voturi.Joe Biden conduce in Nevada (6 electori) cu 11.438 de voturi si in Arizona (11 electori) cu 46.667 de voturi.Un candidat are nevoie de 270 de voturi ale electorilor, din totalul de 538, pentru a obtine portofoliul la Casa Alba.Biden are, in prezent, potrivit proiectiilor CNN, 253 de electori, iar Trump, 213.Conform proiectiilor AP, Biden are 264 de electori, iar Trump, 214.Conform proiectiilor BBC, Biden are 253 de electori, iar Trump, 214.