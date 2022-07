Rodica Stanoiu a depus plangere penala impotriva presedintelui CNSAS

Fostul ministru al Justitiei, Rodica Stanoiu, a depus, la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, plangere penala impotriva lui Laszlo Csendes, presedintele Consiliului National de Studiere a Arhivelor Securitatii (CNSAS), pentru ca ar fi impiedicat sa se faca expertiza in dosarul verdictului de politie politica, anunta NewsIn.

Aceeasi acuzatie ii este adusa de Rodica Stanoiu si lui Mihai Ionescu, consilier juridic al CNSAS.

In plangerea penala, fostul ministru arata ca cei doi se fac vinovati de impiedicarea realizarii expertizei dispuse de instanta in dosarul de la Curtea de Apel Bucuresti, in care ea contesta verdictul de "politie politica" primit de la CNSAS.

Astfel, potrivit lui Stanoiu, cei doi ar fi impiedicat accesul expertilor in sediu si studierea materialelor necesare pentru expertiza.

"Din informatile pe care le detinem, conducerea CNSAS a interzis in mod explicit expertilor din cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice sa patrunda in sediu si, sub pretextul ca intelege sa conteste chiar si scriptele de comparatie, si-a exprimat refuzul punerii la dispozitie a documentelor necesare pentru efectuarea raportului de expertiza.

Apreciem ca aceasta conduita imbraca forma clara a infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor si reprezinta o obstructionare a actului de justitie, instanta fiind in imposibilitate de a administra probatorii deja incuviintate si, pe cale de consecinta, de a pronunta o hotarare in cauza cu care este investita", se arata in plangerea penala depusa de Stanoiu.

Ea a anuntat ca se constituie si parte civila in aceasta cauza penala, intrucat i s-ar fi produs si prejudicii de ordin moral. Totodata, fostul ministru sustine ca ar ar fi impiedicata sa-si exercite dreptul la aparare, pentru ca nu poate folosi in instanta singura proba solicitata de aceasta.

Sectia a III-a Civila a Curtii de Apel Bucuresti judeca contestatia formulata de Rodica Stanoiu impotriva deciziei emise de CNSAS in februarie 2007, potrivit careia fostul ministru ar fi facut politie politica.

