Romania, cel mai putin prosper stat al Uniunii Europene

Prosperitatea nu este punctul forte al Romaniei, potrivit unui studiu privind conditiile de dezvoltare, in care tara noastra ocupa ultimul loc intre statele Uniunii Europene si, in acelasi timp, o pozitie medie intre statele lumii.

Din cele 104 de state incluse in clasament, Romania ocupa locul 47, fiind devansata de toate tarile membre UE, reusind sa se situeze insa inaintea unor tari ca Macedonia, pe locul 59, Turcia, pe locul 69, si Belarus, locul 85, cel mai putin dezvoltat stat european.

Romania este devansata si de alte state est-europene foste comuniste, printre care Slovenia, care este cel mai bine plasata, pe locul 20, urmata de Cehia, pe pozitia 25, Ungaria pe 27, Polonia pe 29. informeaza agentia PR Newswire, citata de SOA World Magazine.

La baza clasamentului a stat un indice format din mai multi factori: fundamentele economice, antreprenoriatul si inovatia, institutiile democratice, educatia, sistemul sanatatii, siguranta si securitatea, guvernanta, libertatea personala si capitalul social din fiecare stat.

Per ansamblu, tara noastra a obtinut un punctaj mediu in cazul majoritatii factorilor luati in discutie, mai putin la doi dintre ei: a pierdut puncte importante la categoriile libertate personala si capital social, unde analistii au apreciat ca nivelul la care se afla acum Romania este unul necorespunzator.

Potrivit studiului, libertatea personala se refera la capacitatea unui individ de a-si stabili cursul vietii, in cazul capitalului social fiind vorba de gradul de incredere in relatiile interumane si soliditatea comunitatilor.

Primele zece state clasate sunt Finlanda, Elvetia, Suedia, Danemarca, Norvegia, Australia, Canada, Olanda, Statele Unite si Noua Zeelanda. Marea Britanie este pe pozitia a 12-ea, urmata de Germania pe locul 14, Japonia pe 16, Franta pe 17 si Spania pe 19.

Prosperitatea include, in analiza institutului, atat bunastarea materiala cat si calitatea vietii. Astfel, clasamentul a fost realizat in baza conditiilor care sustin prosperitatea si nu dupa nivelul actual al bunastarii materiale.