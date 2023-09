Romanii au trecut la ora oficiala de iarna

Romania a trecut, in noaptea de sambata spre duminica, la ora oficiala de iarna, ora 4:00 devenind ora 3:00, iar ziua de 28 octombrie care va avea 25 de ore, va deveni cea mai lunga din an. Trecerea la ora oficiala de iarna va insemna, printre altele, si o ora de somn in plus, ceea ce va fi o bucurie pentru toti, dar mai ales pentru cei care se trezesc cu noaptea-n cap.

- Ora de iarna creste optimismul

Potrivit astronomilor, ca regula, ora oficiala de vara este aplicata intre ultima duminica din luna martie si ultima duminica din octombrie. Astfel, ceasurile vor fi date inapoi cu o ora, iar duminica - avind 25 de ore - devine cea mai lunga zi a anului.

CFR Calatori anunta publicul ca, incepand cu 28 octombrie 2007, in activitatea de transport feroviar se va trece la ora Europei Orientale, fara ca aceasta sa modifice mersul trenurilor in vigoare.

Trenurile de calatori vor pleca din statiile de formare dupa ora oficiala de vara pana in noaptea de 27/28 octombrie ora 4.00, care devine ora 3.00. Toate trenurile de calatori care au ora de plecare din statiile de formare dupa ora 4.00, vor pleca la orele din mersul de tren in vigoare, respectand ora Europei Orientale.

Trenurile de calatori aflate in circulatie dupa ora 4.00, ora oficiala de vara, vor opri in statiile din parcurs stabilite, unde vor stationa pana la ora de plecare din orarul in vigoare dupa noua ora a Europei Orientale, iar trenurile care mai au de parcurs o distanta scurta pana la statia finala isi vor continua mersul pana la capat.

Avand in vedere ca si in tarile vecine trecerea de la ora de vara la ora Europei Orientale oficiala se face in aceeasi zi de duminica, 28 octombrie 2007, intre statiile de frontiera cu Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Ucraina, Bulgaria, trenurile vor circula dupa orarele din mersul de tren in vigoare.

Conform Conventiei fuselor orare, ceasornicele arata pentru fiecare punct de pe Pamint acelasi minut si aceeasi secunda, iar diferentele dintre ore sint date de faptul ca, la fiecare 15 grade longitudine, apare o ora in plus. Numerotarea acestor fuse incepe de la meridianul de origine, care trece prin localitatea Greenwich (Marea Britanie), in sens pozitiv catre est. Astfel, pentru Europa, ora Europei Occidentale este ora fusului 0, a Europei Centrale - ora fusului 1 si a Europei Orientale - ora fusului 2.

Romania se afla in fusul orar 2, iar perioada dintre lunile octombrie si martie (cea a lunilor de iarna) este denumita "timpul legal roman".

Conventia a fost semnata de Romania in 1979, iar in 1997, prin ordonanta guvernamentala, orarul de vara a fost din nou corelat cu cel practicat in tarile Uniunii Europene. in 1996, tinind cont de avantajele decalarii orarului cu o ora vara, pentru a profita la maximum de orele de lumina, acest orar a fost prelungit in Europa cu inca o luna.