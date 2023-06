Rusia nu vrea exercitii militare comune cu Romania

Consilierul ministrului rus al apararii, Vladimir Samanov, a declarat ca Rusia respinge posibilitatea de a participa la exercitii militare cu Romania.

Ministrul roman al Apararii, Teodor Melescanu, propusese exercitii militare comune cu Romania si Bulgaria, ca o compensatie pentru utilizarea de catre SUA a unor baze militare de pe teritoriul acestor tari.

Teodor Melescanu, aflat la Paris pentru a participa la Adunarea interparlamentara a UEO (Uniunea Europei Occidentale), a declarat ca a facut respectiva propunere cu intentia de a dezamorsa tensiunile din relatiile cu Moscova.

Ministrul roman a dorit sa promoveze o atitudine concilianta, in contextul in care presedintele Vladimir Putin a amenintat ca va indrepta arsenalul nuclear catre tinte din Europa.

Ulterior, ministrul Teodor Melescanu a revenit asupra declaratiilor si a precizat ca nu a propus niciodata Rusiei sa desfasoare exercitii militare in comun. Conform demnitarului roman, atitudinea Romaniei nu afecteaza securitatea Federatiei Ruse, ci contribuie la stabilitatea si securitatea intregii zone.

Documentul care explica pozitia comuna a Romaniei si Bulgariei in aceasta problema urmeaza sa fie elaborat de experti din ambele state.

In termenii acordurilor incheiate in 2006 cu Washingtonul, Romania si Bulgaria au permis fortelor americane sa utilizeze instalatii militare proprii. NATO sustine ca aceste acorduri nu intra in contradictie cu Tratatul CFE, efectivele prevazute fiind prea mici.

