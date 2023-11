S-a intors la inchisoare in ziua in care a fost eliberat

Un detinut abia eliberat din puscarie nu a apucat sa respire prea mult aerul libertatii ca a si fost luat pe sus de politisti.

Tanarul de 24 de ani din comuna doljeana Calopar a ajuns in arestul Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj in aceeasi zi in care fusese eliberat din Penitenciarul de Maxima Siguranta Craiova.

Asta pentru ca pe numele sau a fost a emis un mandat european de arestare pentru comiterea infractiunii de talharie.

