Scandalul ministrilor "penali" continua: Senatul sesizeaza CC

Conducerea Senatului a decis marti sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu urmarirea penala a ministrului Paul Pacuraru si a fostului ministru Codrut Seres, avand in vedere ca acestia detin si calitatea de senatori.

Seful statului si procurorii sustin ca, in privinta cererii de urmarire a penala a ministrilor care sunt si parlamentari, nu este necesar avizul Lagislativului. Parlamentarii sunt de alta parere si apeleaza la Curtea Constitutionala pentru a decide in acest caz.

Chestorul Senatului, Ioan Chelaru (PSD), a declarat ca Biroul Permanent a fost sesizat printr-o scrisoare a liderului grupului parlamentar al PNL, Puiu Hasotti, scrisoare ce a fost semnata si de Chelaru, in calitate de jurist.

Astfel, conducerea Senatului a cerut Comisiei juridice intocmirea in termen de 10 zile a motivatiei catre Curtea Constitutionala, dupa ce si Paul Pacuraru a semnalat intr-o scrisoare adresata presedintelui Camerei superioare solutionarea unui conflict juridic de natura constitutionala care ar fi aparut intre presedintele Romaniei, procurorul general, Ministerul Justittiei si, pe de cealalta parte, Parlament.

Ads

Chelaru a argumentat decizia, facund apel la articolul 109, aliniatul 2 din Constitutie care prevede ca numai Camera Deputatilor, Senatul si presedintele Romaniei au dreptul sa ceara urmarirea penala a membrilor guvernului. De asemenea, conducerea Senatului a apreciat ca ar putea exista un conflict de natura constitutionala ce poate fi solutionat de CCR in baza articolului 146 litera e din Constitutie, potrivit catuia CCR solutioneaza conflictele juridice de natura constitutionala intre autoritatile publice la cererea presedintelui Romaniei, a unuia dintre presedintii celor doua Camere, a primului-ministru sau a presedintelui CSM.

Ads

Ioan Chelaru a subliniat ca s-a tinut cont de fapul ca a existat o solicitare facuta de Comisia juridica in urma cu doua luni catre Parchetul General si una a presedintelui Senatului, Nicolae Vacaroiu, prin care se cerea de la Parchetul General documentatia pentru inceperea urmaririi penale. Chelaru a adaugat ca nu s-a primit niciun raspuns la cele doua cereri.

CCR poate constata un conflict constitutional si astfel va fi nevoie de avizul Parlamentului, pentru declansarea urmaririi penale in cazul ministrilor Paul Pacuraru si Codrut Seres, dar si a fostilor ministri Adrian Nastase si Miron Mitrea, membri ai Camerei Deputatilor, a sustinut Chelaru. In acelasi timp, se va ajunge ca, in cazul membrilor Guvernului, sa fie nevoie de avizul plenului reunit al celor doua Camere si nu numai al celei din care face parte respectivul ministru, ca parlamentar.

Ads

In plus, Curtea Constitutionala va decide daca avizele date de presedinte si de Parlament sunt cumulative. Astfel, dupa avizul de incepere a urmaririi penale dat de presedinte, Parlamentul va putea stopa ancheta, daca da un aviz negativ. De asemenea, ancheta va fi suspendata pana la pronuntarea deciziei Curtii Constitutionale.

Premierul Tariceanu declarase anterior ca Parlamentul trebuie sa dea aviz pentru inceperea urmaririi penale in cazul celor patru ministri care sunt si parlamentari, argumentand ca Legislativul da vot de incredere Guvernului, la investire, iar controlul asupra Executivului revine, de asemenea, Parlamentului.

Ministerul Justitiei trimisese Parlamentului o scrisoare prin care cerea si punctul de vedere al forului legiuitor in problema celor patru ministri care detin si calitatea de senator sau deputat si care figureaza pe lista celor opt demnitari impotriva carora s-a cerut si avizat de catre presedintele Traian Basescu inceperea urmaririi penale.

Ads

Cei vizati sunt senatorii Paul Pacuraru (PNL) si Codrut Seres (PC) si deputatii PSD Miron Mitrea si Adrian Nastase. Scrisoarea MJ catre Parlament a fost trimisa inainte ca ministrul interimar al Justitiei, Teodor Melescanu, sa decida trimiterea avizelor de incepere a urmaririi penale a celor opt catre Parchet.

La aceasta cerere, presedintele Senatului, Nicolae Vacaroiu, a raspuns printr-o referire la cazul Paul Pacuraru, care solicitase deja un punct de vedere asemanator inca de anul trecut. Astfel, asupra propunerii incepere a urmaririi penale a unui senator trebuie sa se pronunte Senatul, opinie care a fost exprimata in cadrul Biroului Permanent din decembrie, pe baza legii 115/1999 si a pozitiei comisiei juridice, care a analizat cererea lui Pacuraru si a propus conducerii Senatului sa ceara documentele de la DNA.

Ads

Cererea catre DNA a fost deja inaintata de Senat, pentru Paul Pacuraru, din 8 ianuarie. In vreme ce parlamentarii invoca texte din Constitutie si din regulamentul intern, neglijand decizia CCR care a dus la eliminarea din legea raspunderii ministeriale a unor prevederi procedurale, procurorii raspund Parlamentului facand trimitere tocmai la acest aspect.

Astfel, in replica la punctul de vedere formulat de conducerea Camerei Deputatilor si Senatului, procurorul sef al DNA, Daniel Morar, a precizat ca, in afara avizului acordat de seful statului nu mai este nevoie si de un aviz din partea Parlamentului, in cazul ministrilor care sunt si senatori sau deputati. Morar a facut astfel referire la decizia Curtii Constitutionale prin care mai multe articole din legea raspunderii ministeriale, privind comisia de anchetare de la Cotroceni, au fost declarate ca fiind contrare legi fundamenatale.

Presedintele Camerei Deputatilor, Bogdan Olteanu, a cerut insistent lamuriri, Parchet General transmitand ca va da un raspuns in data de 6 februarie.

Procurorul general al Romaniei a cerut, pe 5 decembrie 2006, avizul pentru inceperea urmaririi penale impotriva ministrului Economiei Codrut Seres si a ministrului Comunicatiilor, Nagy Zsolt.

In cazul lui Seres, procurorul general al Romaniei a solicitat, in doua cauze, presedintelui Romaniei investirea Comisiei pentru inceperea urmaririi penale.

In primul dosar, nr. 147/D/P/2007, al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, se efectueaza cercetari fata de Nagy Zsolt si Ioan Codrut Seres pentru tradare prin transmitere de secrete si constituirea unui grup infractional organizat care actioneaza in mod coordonat in scopul divulgarii secretului economic.

Dupa avizul cerut la 5 decembrie 2006, pentru inceperea urmaririi penale impotriva celor doi, in dosarul privatizarilor strategice, in cazul lui Seres, Comisia special instituita s-a desesizat intrucat acesta nu mai avea calitatea de ministru la acea data.

Cu o zi inainte, Seres demisionase, dupa ce Partidul Conservator a iesit de la guvernare.

In cel de-al doilea dosar, aflat pe rolul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism se efectueaza cercetari privind savarsirea infractiunilor de subminare a economiei nationale si sprijinire a unei asociatii infractionale, de catre Seres, in cauza fiind dispusa inceperea urmaririi penale fata de mai multe persoane cu rol decizional in cadrul SC Hidroelectrica SA.

Procurorul sef al DNA l-a sesizat pe 24 septembrie 2007 pe presedintele Romaniei pentru anchetarea ministrului Pacuraru pentru luare de mita in dosarul nr. 239/P/2007.

El a declarat pe 11 octombrie, ca, in dosarul lui care se afla la DNA, luarea de mita este "o infractiune conexa, nu directa", si are in spatele ei "zero lei si zero bani".

Potrivit ziarului "Cotidianul" in timp ce SRI asculta telefoanele liderului PNL Gorj, Dan Ilie Morega, acuzat in scandalul banilor pentru partid adunati de la institutii descentralizate, procurorii ar fi descoperit doua convorbiri in care ministrul Muncii il ruga pe Morega sa-l prezinte pe fiul sau directorului de la Rovinari.

In acest context, Pacuraru l-ar fi rugat pe Morega sa intervina pe langa directorii Societatii Nationale a Lignitului Oltenia si cei ai complexurilor energetice Turceni si Rovinari, astfel incat acestia sa acorde contracte societatii Intratest, firma condusa de Mihnea Pacuraru, fiul ministrului Muncii.

Mihnea Pacuraru nu a avut succes, insa ar fi semnat contracte cu Societatea Nationala a Lignitului si la Turceni. Fiul lui Pacuraru si-a infiintat firma Intratest, pe 20 iunie, la doua luni dupa ce tatal sau fusese numit ministru.

Lui Dan Ilie Morega i-au fost aduse la cunostiinta invinuirile pe 30 ianuarie 2008 de catre pracurorii DNA.

Ads