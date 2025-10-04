Scriitorul maghiar Wass Albert nu va fi reabilitat de justitia romana

Curtea de Apel Cluj a respins, luni, cererea de reabilitare a scriitorului maghiar Wass Albert (foto), condamnat la moarte, in anul 1946, de catre Tribunalul Poporului, pentru instigare la omor, informeaza NewsIn.

"Curtea de Apel Cluj a respins cererea de revizuire formulata de petentul Andreas Wass, in calitate de fiu al condamnatului decedat Wass Albert, impotriva sentintei nr.1 din 13 martie 1946 a Tribunalului Poporului, prin care acuzatii Wass Andrei si Wass Albert si altii au fost condamnati la moarte in contumacie dispunandu-se si confiscarea totala a averii in folosul statului roman.

S-a retinut ca acestia au determinat prin instigare, masacrarea a patru persoane in comuna Sucutard, iar acuzatul Wass Albert a mai instigat si masacrarea familiei preotului Bujor din comuna Muresenii de Campie", se arata in documentul remis de Curtea de Apel Cluj.

Hotararea Curtii de Apel Cluj poate fi atacata cu recurs in termen de 10 zile, la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Cererea de revizuire adresata Curtii de Apel Cluj a avut la baza faptul ca au fost descoperite acte noi care dovedesc nevinovatia lui Wass Albert.

Avocatul, Kincses Elod, care a depus in numele lui Wass Andreas, cererea de revizuire a declarat, in repetate randuri, ca este dispus sa mearga "pana la capat" cu aceasta cauza, deoarece considera ca scriitorul Wass Albert a fost condamnat pe nedrept.

Avocatul Kincse Elod a depus, in aprilie 2007, la Tribunalul Cluj, o cerere de reabilitare a numelui lui Wass Albert.

Tribunalul a respins cererea, iar avocatul din Mures a atacat decizia la Curtea de Apel Cluj, care a dispus refacerea verificarilor, deoarece competenta apartine Parchetului Curtii de Apel Cluj. Dupa finalizarea cercetarilor, procurorii au sesizat tot Tribunalul Cluj, iar acesta si-a declinat competenta la Curtea de Apel Cluj.

Controversa in jurul lui Wass Albert, care avea rang de stegar, a inceput in 1946, cand a fost condamnat la moarte in contumacie (fara sa fi fost prezent la proces) de Tribunalul Poporului pentru crime impotriva umanitatii.

Este vorba de crime la care ar fi instigat in satele Sucutard, Geaca, Muresenii de Campie, Sarmatu de Campie. Wass, care este un apreciat scriitor in cadrul comunitatii maghiare, nu si-a executat pedeapsa deoarece a fugit din tara. Viata si-a trait-o in SUA, unde s-a sinucis in 1998, la varsta de 90 de ani.

Senatorul UDMR Gyorgy Frunda a facut, in anul 2003, o cerere de recurs in anulare a sentintei Tribunaluilui Poporului, documentul fiind adresat procurorului general al Romaniei, care a respins insa solicitarea.

